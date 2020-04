La serie documental ‘The Last Dance’ narra la historia de la temporada 1997-98, última etapa gloriosa de Michael Jordan con los Chicago Bulls. Sin embargo, para entender de forma correcta, el directo Jason Hehir escogió diversos pasajes de la vida universitaria de ‘Air’ para poner en contexto algunas decisiones. No obstante, dejó algunas buenas anécdotas de su etapa universitaria.

El director de la serie, Jason Hehir, confesó en el programa ‘The Dan Le Batard Show with Stugotz’ que dejó anécdotas imperdibles fuera debido a que se necesitaba concentrar en la historia del título de los Bulls. Su vida universitaria fue recortada debido a que no entraban en los 10 capítulos.

Hehir reveló que ‘Air’ recibió ayuda con las estadísticas para ingresar a un campus en su etapa en el High School y que para poder costear esas semanas debió ser el mesero de sus contrincantes.

“Era la etapa de su crecimiento entre su segundo año y el último allí, y su entrenador del colegio lo metió en un campus de proyectos 5 estrellas mintiendo con sus estadísticas. Adornó sus números simplemente para hacerlo entrar, porque Michael no estaba para nada en el radar, nadie iba hasta Wilmington, North Carolina, para ver a chicos de high school. Estuvo allí una semana porque era el tiempo que sus padres podían afrontar, y le fue tan bien que se quedó con el MVP del campus”, comentó Hehir.

Michael Jordan ganó seis anillos de la NBA. Todos con los Chicago Bulls. (Foto: AP)

Gracias a la ayuda de su entrenador, Jordan pudo competir con los grandes prospectos de la época. Jugó contra Patrick Ewing, hoy ídolo de los New York Knicks, y Len Bias, rival de Michael en la Universidad, quien tuvo un trágico final tras morir por sobredosis de cocaína.

“En el campus estaban, entre otros, Patrick Ewing y Len Bias, pero Michael, Mike en ese momento, los superó a todos. Le rogaron para que se quedara por una segunda semana porque los entrenadores universitarios querían verlo, y sus padres dijeron que no podían pagarlo. Y en el campus dijeron ‘vamos a pagar por él si trabaja en la cocina como mesero para el resto de los chicos’. Michael se quedó con el MVP de la segunda semana, siendo mesero y sirviéndoles fruta y comida para luego salir y superar a esos chicos en la cancha”, finalizó.

