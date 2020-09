Desde que Michael Schumacher fue víctima de un accidente mientras esquiaba en los Alpes el 29 de diciembre de 2013, su familia no volvió a vivir con normalidad. El ex piloto de Fórmula 1 entró a un estado vegetativo y las noticias sobre él en la actualidad son escasas.

MIRA AQUÍ: Newcastle y Municipal llegaron a un acuerdo para que Rodrigo Vilca juegue en la Premier

Hace una semana, el prestigioso neurocirujano suizo, Erich Riederer, brindó un diagnóstico del alemán en el documental “Michael Schumacher, en busca de la verdad”, explicando que era muy complicado que el multicampeón vuelva a ser el mismo.

“Considero que los especialistas franceses tardaron demasiado en intervenir. No creo que Schumacher pueda volver a ser el que era antes del accidente. Creo que Schumacher está en un estado vegetativo, despierto,pero no responde. Respira, su corazón late y él quizá pueda sentarse y dar pequeños pasos, pero no más. Es lo máximo”, dijo Rieder.

Ahora fue Elisabetta Gregoraci, la ex mujer de Flavio Briatore, una de las personas más cercanas a Schumacher en sus primeros años en la F1, la que brindó otra información sobre el estado del recordado piloto: cómo se comunica con su familia.

En el programa “Gran Hermano”, Gregoraci dijo que “Schumacher no habla, sino que se comunica con su familia y los amigos que lo visitan a través de sus ojos”.

Las declaraciones fueron recogidas por el medio italiano Sport Mediaset: “Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son”.

“Se mudaron a España y su esposa ha montado un hospital en esa casa”, agregó. Hasta el momento se sabía que la familia Schumacher continúaba en Suiza.

Gregoraci comentó que el movimiento de los ojos es lo único que le permite al paciente comunicarse con su familia y aportar alguna referencia sobre sus sensaciones y estado. “Sus reacciones son muy reducidas”, dijo.

Más en DT...

NBA Finals: LeBron James y una cita con la historia frente a un rival inesperado, pero de grandes recuerdos

“Yuriel Celi no será jugador de Racing en este mercado”: Sebastián Beccacece descartó la contratación del peruano

La pesadilla continúa: la terrible estadística de Unai Emery y el Villareal ante el Barcelona en el Camp Nou

Eliminatorias, historial de todos los procesos de la selección peruana: ¿cómo nos fue cada vez que quisimos ir a un Mundial?

Video recomendado:

Barcelona: Lionel Messi se despide de Luis Suárez y critica a la directiva blaugrana