A los 16 años, todo es de ese tamaño. Toda cima, toda pena, toda alegría, es cien veces mayor.

Por eso, ahora que 365 días después, el adolescente que todavía es Micheel Yancce acaba de salir campeón mundial de Bodyboard Junior en ese mismo lugar, lo único que sabe es mirar al cielo, cerrar los ojos y gritar Arriba Perú. En esa boca que ruge, inmensa, está su revancha.

***

Breves preguntas sobre el surf, el deporte que nos reconcilia con el mar. ¿Por qué es importante este campeonato mundial junior de Micheel, más allá de gigante promesa que ya es? Primero, es una ayuda memoria: si bien fue Felipe Pomar quien fundó el deporte en el Perú y ganó el primer título mundial para el país en Punta Rocas (1965), la tradición no serviría si solo se alimenta del recuerdo. Eso es nostalgia. Y en eso, desde Sofía hasta Miguel Tudela, de Piccolo Clemente a Sol Aguirre, de Mafer Reyes a Catalina Zariquiey, los peruanos y peruanas entregados al surf lo han convertido la vitrina de las buenas noticias. De los títulos del mundo. Y en ese ejemplo, 3080 kilómetros de litoral en la costa visitado por ejércitos de pequeños que, aunque la tabla hoy les doble la estatura, quieren ser como ellos. ¿Qué ocurre con el sur de Lima, cuna de Maycol y de tantos otros ilustres campeones? Una tarde en California, Gabriel Villarán me explicó su versión de por qué, por ejemplo, Punta Hermosa es una playa ideal para correr olas. “La combinación de viento y malecón, en Señoritas por ejemplo. Tiene una ola de izquierdas que a cualquier tablista que viene, impresiona” . La responsabilidad de la cita inexacta es, por supuesto, de mi memoria. Sofía es más emocional, hija de ese mar, madre de ese mar. “Estoy cultivando con mi hijo un romance con el mar, al igual que lo hicieron conmigo. Me gustaría que sea surfista porque es un deporte que da un estilo de vida saludable”, le dijo a Somos hace unas semanas. La revista Duke Surf es más contundente aún: “Un Hawái en el sur de Lima”, tituló un artículo tour por ese paraíso a una hora de Lima, sin tráfico.

Como sea, Micheel Yancce ha puesto ahora al distrito de Punta Negra en los ojos del mundo. Ahora solo queda que el alcalde Eulogio Huyhua Ccaccya cumpla su palabra: en agosto, tras el título pro junior del Antofagasta Bodyboard Festival 2023, se comprometió en apoyar a esta joven promesa del deporte. Eso, en eufemismo político. En fácil, dinero para viajar y seguir entrenando. Su familia de comerciantes, en la que cada sol se multiplica, se lo va a agradecer.

***

Maycol Brayan Yancce Quispe. @pirpobodyboard en Instagram. Dieciséis años. Hace unas hora nada, y cuando todavía dormíamos, logró un puntaje de 15.25, suficientes para superar los 10.25 que consiguió su rival de turno en esta gran final, el brasileño Guilherme Montenegro. “Vamos Perú!!!” , grita en sus stories de IG. Un grito de guerra, por supuesto, pero sobre todo un llamado de atención, para reporteros e hinchas. Quizá sea bueno dejar de pensar tanto en una pelota y, cada tanto, ir a admirar nuestro mar.