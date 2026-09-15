El Team Perú sumó una nueva medalla en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez, el protagonista fue Miguel Ángel Preciado, quien consiguió la medalla de bronce en la categoría masculina de 70 kilogramos de levantamiento de pesas y subió al podio de la competencia que se desarrolla en Argentina.

La actuación del pesista nacional permite que Perú continúe ampliando su cosecha en una edición que reúne a deportistas de 15 países de Sudamérica y que representa una importante estación dentro del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Preciado consiguió ubicarse entre los mejores de la categoría de 70 kg y aseguró la medalla de bronce para la delegación peruana.

El resultado representa una nueva alegría para el levantamiento de pesas nacional, disciplina que viene teniendo presencia importante en la delegación peruana durante estos Juegos Suramericanos.

La presea de Preciado se suma a las actuaciones destacadas de otros representantes peruanos en esta disciplina. En las primeras jornadas, David Bardalez consiguió la medalla de plata en la categoría de 65 kg, mientras que Faviana Gavidia obtuvo el bronce en los 49 kg femenino.

La actuación de Preciado refuerza el buen inicio del levantamiento de pesas peruano en Santa Fe 2026.

Miguel Ángel Preciado recibió la medalla de bronce en la categoría 70 kg masculino de levantamiento de pesas tras subir al podio en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 🇵🇪🥉🏋️‍♂️



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Antes del inicio de las competencias, David Bardalez había sido elegido junto a Alexandra Grande como uno de los abanderados del Perú en la ceremonia inaugural. El pesista, además, llegaba con antecedentes de medallas en Juegos Panamericanos, Suramericanos y Bolivarianos.

Santa Fe 2026, una prueba rumbo a Lima 2027

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en Argentina. Santa Fe y Rosario son las principales sedes, mientras que Rafaela, Buenos Aires y Mar del Plata también reciben competencias.

Perú participa con 492 deportistas en 38 deportes, según información difundida por el Comité Olímpico Peruano, y la competencia es considerada una importante evaluación internacional de cara a los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Con el bronce de Miguel Ángel Preciado, el Team Perú continúa sumando resultados positivos en Argentina y busca seguir ampliando su cosecha durante las jornadas que restan de los Juegos Suramericanos.

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