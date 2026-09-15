Miguel Ángel Preciado, medalla de bronce para Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: @MovistarDeporPe/X
Miguel Ángel Preciado, medalla de bronce para Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: @MovistarDeporPe/X
Por Redacción EC

El Team Perú sumó una nueva medalla en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez, el protagonista fue Miguel Ángel Preciado, quien consiguió la medalla de bronce en la categoría masculina de 70 kilogramos de levantamiento de pesas y subió al podio de la competencia que se desarrolla en Argentina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.