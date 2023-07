Miguel Grijalva y el peruano Martín Mollinedo iban a protagonizar uno de las luchas más esperadas por el público que sintoniza la Fusion Fighting Championship. Grijalva acababa de ser campeón en Argentina, y llegaba a esta noche con todo el ímpetu; sin embargo, nada saldría según lo planeado. En plena presentación, el luchador ecuatoriano sufrió una lamentable lesión que le impidió pelear en la FFC 64. “Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, me preparé muy fuerte, entrené con anticipación, me dediqué a mi cuerpo para poder ganar esta pelea”, declaró su Mollinedo. Mira el video viral a través de El Comercio.

¡INSÓLITO! Miguel Grijalva se lesionó al momento de ingresar al octógono previo al evento principal de la noche. 🇪🇨🤯



