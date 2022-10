Miguel Tudela é o grande Campeão do #SaquaremaSurfFestival na categoria QS 5.000 Masculino! 🇵🇪🏆🏄🏽‍♂️



Essa foi a 4ª vitória do peruano em 4 eventos que ele participou no QS Latin America deste ano! 💯 #WSLBrasil pic.twitter.com/kTtCpV2Khw