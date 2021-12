Mike Tyson confesó— durante una entrevista en 2014—que el rival más fuerte que enfrentó fue José Ribalta en 1986 en el Trump Plaza Hotel de Atlantic City de Estados Unidos. El árbitro culminó la pelea en el décimo asalto luego de los continuos golpes del boxeador norteamericano sobre su oponente.

Tras siete años de la revelación del popular ‘Iron Mike’, el pugilista cubano recordó que tenía 23 años cuando protagonizó dicho combate al que había llegado tras sumar 22 triunfos (17 por KO), cuatro derrotas y un empate. “Yo fui el que más golpes le dio en su abdomen y en el cuerpo”, mencionó durante una conversación con Infobae.

Además, rememoró que tras el duelo, ‘Kid Dynamite’ lo felicitó. “Era fuerte y veloz. Sí, sentí mucho sus golpes. (...) Él me dijo ,’tu sí aguantas Ribalta’. Es que yo me levantaba rápido cuando me tumbaba”, mencionó.

Pese a que perdió, el boxeador cubano ganó mucha popularidad en la pelea por lo que mantuvo el mismo nivel. En 1990, tuvo la oportunidad de volver a luchar ante Tyson, sin embargo, ese enfrentamiento no se logró organizar.

“Íbamos a hacer una revancha con Tyson, pero Don King fue el que se metió en el medio y puso a (James) Buster Douglas. Él creía que Mike lo iba a noquear, pero se equivocó, porque (Douglas) estaba entrenando fuerte para esa pelea”, señaló. ‘Kid Dynamite’ perdió ese duelo por KO.

Al ser consultado sobre la vida extradeportiva de su colega norteamericano, él mencionó. “Yo lo vi haciendo cosas que no tenía que estar haciendo”. Aunque, no señaló específicamente si sus declaraciones estaban vinculadas a drogas o alcohol. Sin embargo, como se sabe, Tyson ha declarado en diversas oportunidades que era adicto a sustancias ilícitas.

José Ribalta no pierde las esperanzas de su revancha soñada y le pidió a Mike un nuevo combate. “Tyson, me tienes miedo, ¿por qué te asustas? Vamos, hagámoslo, tengamos una pelea, no tengas miedo”, mencionó.