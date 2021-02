Mike Tyson, fiel a su estilo, desveló cómo consiguió a sus felinos. El excampeón mundial de los pesos pesado del Box comentó en su podcast la anécdota sobre sus mascotas mientras estaba en la cárcel, tras ser declarado culpable de abuso sexual contra una joven de 18 años.

“Supongo que todo se debió a mis inseguridades. Quería que algo tan feroz me amara. Si lo miras y él ve que te gusta actuar raro, te matará. Él no te quiere, solo quiere estar solo. Y quiero que eso me ame. Exactamente, cien por ciento”, comentó Tyson.

El ex boxeador recordó el hecho en el nuevo episodio de su podcast. “Así sucedió, estaba en la cárcel y estaba hablando con uno de mis amigos a quien le compré autos exóticos. Estaba diciendo que un amigo suyo le debía dinero. Y él dijo: ‘Si no me paga dinero, tomaré algunos de estos autos y los cambiaré por algunos animales’. Dije, ‘¿Qué tipo de animales?’ Dijo: ‘Caballos y esas cosas. ‘Mike, también tienen algunos tigres y leones agradables. Si tuvieras uno de esos, sería genial’”.

Cambio de vida

En la década de los noventas, Mike Tyson era una de las personas más famosas y controversiales del mundo, pues no solo hacía noticia en el Boxeo sino fuera del cuadrilátero. El excampeón no dudó en adoptar a los felinos, a pesar de ser animales salvajes, a quienes los llamó: Kenia, Storm y Boris. “Dije: ‘Sí, eso sería cierto. ¿Por qué no me pides un par? Saldré en un par de meses. Así que cuando salí volví a casa y tenía dos cachorros”.

Sin embargo, en el 2019 Tyson reveló que tuvo problemas con Kenia. “Sentía un gran afecto por ella. La cuidé, dormía con ella, la tuve en mi habitación. La tuve cerca de 16 años, pero ella se hizo demasiado vieja y tuve que deshacerme de ella cuando sus ojos y su cabeza empeoraron. Le arrancó el brazo a una persona”, sentenció.

