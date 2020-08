Día histórica en la NBA. Milwaukee Bucks decidió no presentarse a disputar el juego 5 de la serie de primera ronda de los PlayOffs. El equipo comandado por Giannis Antetokounmpo no salió a calentar al AdventHealth Arena, mientras que Orlando Magic sí lo hizo, pero dos minutos antes de la hora pactada, abandonaron el campo. Tras negociaciones en los vestuarios, se decidió que el partido no se jugará. Esto se ha dado debido a que los jugadores de la liga buscan lanzar un mensaje a la sociedad en contra del racismo, especialmente por el tiroteo ocurrido con Jacob Blake.

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA - AUGUST 26: An empty court and bench is shown before the start of a scheduled game between the Milwaukee Bucks and the Orlando Magic for Game Five of the Eastern Conference First Round during the 2020 NBA Playoffs at AdventHealth Arena at ESPN Wide World Of Sports Complex on August 26, 2020 in Lake Buena Vista, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Por la mañana se conoció que Raptors y Celtics estaban discutiendo un posible boicot a la NBA: no jugar el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. Ello causó mucho revuelo, pero el impacto fue de inmediato. Milwaukee Bucks, con Giannis Antetokounmpo a la cabeza, decidieron no presentarse para el juego 5 de la primera ronda frente a Orlando Magic.

Magic y árbitros se presentaron en el AdventHealth Arena para ultimar detalles de cara al juego 5 de la primera ronda de los PlayOffs; sin embargo, los Bucks decidieron no salir ni si quiera a calentar. Este golpe es mayúsculo para la NBA y para todos los deportes. Se desconoce la sanción que traerá consigo mismo esta decisión del equipo blanco y verde.

Esta decisión fue tomada por todo el equipo debido a que no consiguen justicia por el tema de racismo en Estados Unidos. Pese a ser portavoces del movimiento Blai Lives Matter, no ha sido suficiente para evitar ataques como el tiroteo sufrido por Jacob Blake.

Jacob Blake: Crecen protestas por nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos contra un afro

Por esa razón han decidido lanzar un mensaje más potente: boicotear la liga y hacerse notar con ese mensaje. Aun no hay declaraciones de los jugadores ni tampoco de la liga. El Comercio informará a la brevedad cuando se tengan más noticias sobre el histórico suceso.

MÁS EN DT...