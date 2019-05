Money in the Bank 2019 EN VIVO: horarios, canales TV y cartelera del evento estelar

WWE celebra el Money in the Bank este domingo 19 de mayo en el XL Center de Hatford. Este presenta una cartelera increíble con peleas atractivas y que genera gran expectativa entre los amantes de la lucha libre. Conoce los horarios en el mundo, los canales TV de transmisión en vivo y cómo ver WWE online por celular o cualquier dispositivo móvil.

El Comercio te dará la mayor información de la WWE con el evento estelar que se ha convertido en uno de los clásico anuales de la empresa, debido a la importancia que han tenido sus combate con superestrellas como Seth Rollins, AJ Styles, Charlotte, Becky Lynch, Kein Owens, Roman Reigns, Alexa Bliss, Braun Strowman, entre otros.

Para la presente edición de la WWE, se anunció 8 combates, aunque está previsto que se anuncien algunos más en los próximos días. Cabe señalar que la pelea que genera mayor atracción es la lucha de escaleras, donde los ganadores tendrán la oportunidad de hacerse con el maletín que les permitirá retar al campeón de su marca en cualquier momento y en cualquier lugar.

A pesar de no estar en la mitad del año, este será uno de los mejores momentos del año en WWE. Money in the Bank (MitB) es uno de los PPV que más fama ha conseguido la empresa de lucha libre durante los últimos años. Sin ir más lejos, la edición 2018 fue la más seguida en nuestro portal y se convierte en uno de los main event con más vistas y audiencias durante el año.

Becky Lynch será la luchadora que tendrá más acción en WWE Money in the Bank, ya que tendrá dos combates en la misma noche. Primero, defenderá el Campeonato Femenil Raw y luego el Campeonato Femenil Smackdown. Para ellas y sus seguidores, será un día muy agitado; sin embargo, confían que pueda hacer un buen papel.

La luchadora irlandesa no es solo doble campeones, sino también la cara femenil de WWE actualmente. Aún mantiene su fenómeno intacto y parece ser que el domingo 19 sorprenderá una vez más a todos en Money in the Bank.

CARTELERA ACTUALIZADA DE MONEY IN THE BANK 2019

Campeonato Universal de WWE

Seth Rollins (c) vs. AJ Styles



Seth Rollins (c) y AJ Styles pelean por el Campeonato Universal de WWE en Money in the Bank. WWE

Campeonato de WWE

Kofi Kingston (c) vs. Kevin Owens



Kofi Kingston (c) defenderá contra Kevin Owens el Campeonato de WWE en Money in the Bank. WWE

Campeonato femenino de Raw

Becky Lynch (c) vs. Lacey Evans



Becky Lynch (c) defenderá ante Lacey Evans el Campeonato femenino de Raw en Money in the Bank. WWE

Campeonato femenino de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair



Becky Lynch (c) pelea contra Charlotte Flair por el Campeonato femenino de SmackDown. WWE

Steel Cage Match

Shane McMahon vs. The Miz



Shane McMahon y The Miz pelean en Steel Cage Match. WWE

Roman Reigns vs. Elias

Roman Reigns y Elias también pelearán en el Steel Cage Match en Money in the Bank. WWE

Money in The Bank Ladder Match masculino

Braun Strowman, Baron Corbin, Drew McIntyre, Ricochet, Ali, Andrade, Randy Orton y Finn Bálor.



Money in The Bank Ladder Match masculino genera gran expectativa en al noche del 19 de mayo. WWE

Money in The Bank Ladder Match femenino

Alexa Bliss, Naomi, Natalya, Dana Brooke, Bayley, Mandy Rose, Ember Moon y Carmella.



Money in The Bank Ladder Match femenino genera gran expectativa en al noche del 19 de mayo. WWE

HORARIO WWE MONEY IN THE BANKS

KICK-OFF

4:00pm: Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

5:00pm: México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

6.00pm: Nueva York (Estados Unidos), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile)

7:00pm: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay)

23:00: Islas Canarias (España)

00:00 (madrugada del 20 de mayo): España

SHOW

5:00pm: Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

6:00pm: México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

7.00pm: Nueva York (Estados Unidos), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile)

8:00pm: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay)

00:00 (madrugada del 20 de mayo): Islas Canarias (España)

01:00 (madrugada del 20 de mayo): España

¿QUÉ CANALES TRANSMITEN WWE EN VIVO?

FOX Sports

Fox Sports es un canal de televisión por suscripción deportivo latinoamericano de origen estadounidense. (Foto: FOX Sports) WWE

Fox Sports es un canal de televisión por suscripción deportivo latinoamericano de origen estadounidense. Fue lanzado en 1995 como un bloque deportivo en la variante latinoamericana del canal FOX, en donde ofrecía los más destacados partidos de la NFL hasta 1996 haciendo muy popular. Más adelante pasó a ser FOX Sports Américas y ahora queda con FOX Sports desde 1999, donde podrá disfrutar y ver WWE en vivo.

FOX Sports 2

Es la segunda señal de Fox Sports en América Latina, siendo un canal hermano de este mismo y también de Fox Sports 3. (Foto: FOX Sports) FOX Sports

Fox Sports 2 (previamente conocido como Fox Sports +) es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense dedicado a la programación deportiva. Es la segunda señal de Fox Sports en América Latina, siendo un canal hermano de este mismo y también de Fox Sports 3. Fue lanzado el 5 de noviembre de 2012 y es propiedad de Fox Networks Group. En este canal podrás ver WWE en vivo y en directo sin perderte ningún detalle.

FOX Action

Fox Premium Action es un canal de televisión por suscripción premium, del paquete Fox Premium. (Foto: FOX Sports) WWE

Fox Premium Action es un canal de televisión por suscripción premium, del paquete Fox Premium, disponible alrededor de Latinoamérica. FOX Action comenzó a emitir en 2007 como CityVibe. El 2012 la señal fue renombrada como MovieCity Action y 3 de noviembre de 2014 se reformula como FOX Action tras ser adquirido por Fox International Channels a LAPTV, en toda Latinoamérica.

Su programación se basa en cine de acción, terror, aventura y suspenso. Adicionalmente transmite los eventos PPV de lucha libre profesional de la WWE, Boxeo Mundial, UFC y desde 2018, las carreras de la Formula 1 y sus películas que se transmiten en su idioma original con subtítulos en español.

WWE Network

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de la industria de la lucha libre. (Foto: WWE) WWE

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. El 8 de enero de 2014, WWE anunció que la red será lanzada el 24 de febrero de 2014 en los Estados Unidos, con lanzamientos en el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur y el conjunto de los países nórdicos para fines de 2014 o inicios de 2015. Aquí podrás ver WWE en vivo con un pago de $9.99 mensual. Si eres nuevo suscriptor tendrás un mes de prueba gratis.

USA Network

USA Network es un canal de televisión por cable estadounidense, que se puso en marcha en 1971. (Foto: USA Network) WWE

USA Network es un canal de televisión por cable estadounidense, que se puso en marcha en 1971. El canal fue ganando popularidad debido a sus series original, incluyendo éxitos iniciales, como Silk Stalkings y La Femme Nikita, que poco a poco fueron seguidos por Monk, Psych, Burn Notice, Royal Pains, y otras series. En este medio podrás ver WWE en vivo y en directo.