¿Dónde ver Money In The Bank 2026 EN VIVO? WWE ultima los detalles para una nueva edición de Money in the Bank, evento que promete emociones con una lucha decisiva por un codiciado maletín que puede cambiar carreras.
El ganador consigue una oportunidad titular que podrá canjear cuando considere oportuno, incluso frente a un campeón desprevenido. Conoce la fecha, los combates programados, los horarios y dónde seguir la transmisión en vivo.
¿A qué hora empieza Money In The Bank 2026 HOY?
Money In The Bank 2026 está programado para iniciar a las 5 de la tarde en horario peruano tanto el sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Estados Unidos. Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:
- En México: 4:00 p.m.
- En Ecuador: 5:00 p.m.
- En Colombia: 5:00 p.m.
- En Bolivia: 6:00 p.m.
- En Venezuela: 6:00 p.m.
- En Estados Unidos: 6:00 p.m.
- En Chile: 6:00 p.m.
- En Argentina: 7:00 p.m.
- En Paraguay: 7:00 p.m.
- En Uruguay: 7:00 p.m.
- En Brasil: 7:00 p.m.
- En España: 11:00 p.m.
¿Dónde ver WWE Money In The Bank 2026 EN VIVO GRATIS?
En Perú y en toda Latinoamérica, podrás ver WWE Money In The Bank 2026 en vivo a través de Netflix, gracias al nuevo acuerdo global entre WWE y la plataforma de streaming.
Para que puedas ver Netflix en Latinoamérica tendrás que contar con un registro previo o abrir una nueva cuenta de la siguiente manera:
- Accede al sitio de registro: Visita netflix.com/signup desde tu navegador web o móvil.
- Elige un plan: Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.
- Crea tu cuenta: Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura.
- Agrega un método de pago: Proporciona una forma de pago válida, como tarjeta de crédito, débito o PayPal. También puedes utilizar tarjetas regalo de Netflix.
Cartelera WWE Money In The Bank 2026
- Money in the Bank ‘Masculino’
- CM Punk
- Penta
- Kevin Owens
- Trick Williams
- Bron Breakker
- Je’Von Evans
- Money in the Bank ‘Femenino’
- Sol Ruca
- Roxanne Perez
- Jacy Jayne
- Lola Vice
- Tiffany Stratton
- Lash Legend
- Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. LA Knight
- Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan vs. Becky Lynch
- Oba Femi vs. Bronson Reed