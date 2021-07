Money In The Bank tendrá momentos más que emotivos. El evento que se desarrollará en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas. El maletín colgará en el techo esperando a que alguno de los luchadores puedan conseguir la escalera y escalar hasta tomarlo. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido.

El enfrentamiento de la noche será el que protagonizará la cartelera masculina. Algunos de los mejores luchadores de la WWE estarán presentes frente a la multitud. Se señala que podría ser uno de los combates más impresionantes del año.

Money In The Bank: horarios y canales

Perú: 19:00 / Star Action

19:00 / Star Action México: 19:00 / Fox Sports

19:00 / Fox Sports Colombia: 19:00 / Fox Sports

19:00 / Fox Sports Argentina: 21:00 / Fox Sports

21:00 / Fox Sports Chile: 20:00 / Fox Sports

20:00 / Fox Sports Bolivia: 20:00 / Fox Sports

20:00 / Fox Sports Venezuela: 20:00 / Fox Sports

20:00 / Fox Sports Estados Unidos: 20:00 / WWE Network

Money In The Bank: cartelera estelar

Bobby Lashley vs Kofi Kingston: Campeonato de la WWE.

Roman Reigns vs Edge: Campeonato Universal.

Rhea Ripley vs Charlotte Flair: Campeonato femenino de Raw.

Combate por el maletín de Money in the Bank masculino: Drew McIntyre, Kevin Owens, Matt Riddle, Ricochet, John Morrison, Big E, Nakamura y Seth Rollins.

Combate por el maletín de Money in the Bank femenino: Zelina Vega, Asuka, Naomi, Alexa Blis, Nikki A.S.H., Dana Brooke, Natalya y Tamina.

AJ Styles & Omos vs The Vikings Raiders (Erik e Ivar): Campeonatos por parejas de Raw.

Money In The Bank: previa

Drew McIntyre y Seth Rollins son las estrellas más establecidas en el cuadrilátero, mientras que Riddle, Big E y Kevin Owens están en el siguiente nivel de posibles ganadores. Ricochet, John Morrison y Shinsuke Nakamura son adiciones positivas al partido, pero no parecen candidatos para ganarlo.

Ganar Money in the Bank sería un camino de regreso a la contienda por el título mundial para McIntyre o Rollins. Luego de su derrota ante Lashley en Hell in a Cell, Drew no puede volver a retar al campeón mientras Booby siga siendo el dueño del cinturón. Sostener el maletín le permitiría conseguir esa oportunidad que tanto busca.

Por su parte, en la cartelera femenina, Tamina fue la última participante anunciada, aparentemente poniendo fin a la especulación de que Becky Lynch o Sasha Banks harían su regreso en el combate de escaleras femenino. Si termina sucediendo un gran retorno el domingo, este no parece ser el lugar para ello.

Alexa Bliss ha tomado protagonismo en las últimas semanas, pero no es candidata para ganar el maletín. Asuka y Naomi tienen grandes posibilidades de conseguir la oportunidad. Con Natalya y Tamina ya manteniendo juntas los títulos femeninos por equipos, no hay razón para que ninguna de ellas gane el maletín de Money in the Bank.

La noche la cerrarían Roman Reings y Edge. Uno de los aspectos más intrigantes del regreso de la WWE a las giras será ver cómo reaccionan los fanáticos al personaje de “Head of the Table” de Reigns cada semana.

