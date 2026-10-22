El piloto nacional competirá del 22 al 27 de noviembre en una de las citas más exigentes del Rally Cross Country del motociclismo internacional. | Foto: Archivo Personal
El piloto nacional competirá del 22 al 27 de noviembre en una de las citas más exigentes del Rally Cross Country del motociclismo internacional. | Foto: Archivo Personal
Por Redacción EC

Ramiro Barco ya tiene destino y desafío. El piloto peruano viajará a Abu Dhabi para competir en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country, que se disputará del 22 al 27 de noviembre, en una prueba que pondrá a examen su preparación, resistencia y capacidad para afrontar una de las disciplinas más exigentes del motociclismo internacional.

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