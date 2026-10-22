Ramiro Barco ya tiene destino y desafío. El piloto peruano viajará a Abu Dhabi para competir en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country, que se disputará del 22 al 27 de noviembre, en una prueba que pondrá a examen su preparación, resistencia y capacidad para afrontar una de las disciplinas más exigentes del motociclismo internacional.

Barco será el único representante peruano en esta importante cita del rally cross country. No será, por tanto, un viaje más dentro de su carrera deportiva. En Abu Dhabi llevará consigo la bandera del Perú y la intención de medir su nivel frente a pilotos que llegan con experiencia en escenarios de alta exigencia y recorridos que demandan precisión, concentración y resistencia física.

“Mi objetivo es dar lo mejor de mí en cada etapa, luchar por buenos resultados y dejar al Perú en lo más alto. Estoy trabajando muy duro para llegar de la mejor manera y representar a mi país con mucho orgullo”, comentó Barco.

Para Barco, Abu Dhabi representa también una oportunidad para mostrar el crecimiento de los pilotos nacionales en una disciplina que demanda una preparación integral. La experiencia acumulada y el trabajo previo serán fundamentales para enfrentar cada etapa y sostener la concentración cuando el desgaste físico y mental empiece a aparecer.

Entre el desierto, la velocidad y la exigencia del rally cross country, Ramiro Barco tendrá una misión clara: competir, resistir y dejar el nombre del Perú en Abu Dhabi. La bandera nacional viajará con él. El resto lo decidirán el motor, el terreno y los kilómetros.

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