El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras la muerte de Benjamin Satterley, conocido como PAC en All Elite Wrestling (AEW) y como Adrian Neville y Neville durante su etapa en WWE. El luchador británico tenía 40 años. AEW confirmó su fallecimiento el domingo 27 de septiembre, aunque no informó públicamente la causa de muerte.

La noticia generó especial impacto porque Satterley había participado apenas un día antes en AEW All Out, celebrado el sábado 26 de septiembre en Chicago. El británico enfrentó a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW en el combate que abrió el evento.

AEW confirmó la muerte de PAC a los 40 años

La empresa estadounidense comunicó el fallecimiento de Satterley a través de sus canales oficiales y destacó la trayectoria internacional que construyó desde que comenzó su carrera profesional en 2004.

“All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac.”

La compañía recordó también su capacidad atlética y su estilo de lucha aérea, además de enviar sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del luchador.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

Hasta el momento, AEW no ha comunicado la causa ni las circunstancias de su muerte, por lo que cualquier versión diferente debe ser tratada como no confirmada.

Su última lucha fue ante Andrade El Ídolo en AEW All Out

La última aparición de PAC sobre un ring ocurrió el sábado 26 de septiembre en AEW All Out, evento realizado en Chicago.

Satterley enfrentó a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW. El británico intentó quedarse con el cinturón, pero Andrade consiguió la victoria después de revertir el Brutalizer y cubrirlo para la cuenta de tres.

De esta manera, su última lucha profesional quedó registrada apenas un día antes de que AEW anunciara su fallecimiento.

Benjamin Satterley, conocido como PAC. Foto: AEW

Luchadores reaccionaron a la muerte de PAC

El fallecimiento provocó mensajes de despedida de distintos integrantes de la industria de la lucha libre. Will Ospreay, Penta, Saraya, Mustafa Ali y Andrade El Ídolo, entre otros, expresaron su pesar y reconocimiento hacia Satterley.

También Tony Khan, presidente de AEW, publicó un mensaje en memoria del luchador y destacó su profesionalismo, conocimiento del deporte y capacidad atlética.

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