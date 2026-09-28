Muere de forma repentina el luchador PAC, que fue campeón en la WWE, un día después de una. Foto: pelea@bastard.pac
Muere de forma repentina el luchador PAC, que fue campeón en la WWE, un día después de una. Foto: pelea@bastard.pac
Por Redacción EC

El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras la muerte de Benjamin Satterley, conocido como PAC en All Elite Wrestling (AEW) y como Adrian Neville y Neville durante su etapa en WWE. El luchador británico tenía 40 años. AEW confirmó su fallecimiento el domingo 27 de septiembre, aunque no informó públicamente la causa de muerte.

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