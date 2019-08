Argentina buscará que el Mundial 2019 no sea un cuento chino

"Buscaremos clasificar a segunda fase", enfatizó Sergio 'Oveja' Hernández, estratega de la 'Albiceleste', de cara al inicio del Mundial de Básquet China 2019. Argentina iniciará su andar frente a Corea del Sur con más certezas que dudas. Un arduo trabajo que inició hace cuatro obliga a formular la siguiente interrogante: ¿realmente están solo para avanzar de fase?

No hay que perder de vista el principal objetivo de Argentina en el Mundial China 2019: asegurar el cupo directo hacia Tokio 2020. El certamen reparte dos boletos para América y debido a las nuevas reglas, se hizo mucho más atractivo para todas las naciones.

Basta con quedar mejor que todos los de tu continente para obtener la clasificación. América cuenta con dos cupos, se espera que uno lo obtenga Estados Unidos y el otro lo lucharán Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana y Canadá.

Grupos del Mundial de Basquet China 2019 | Foto: Captura

Si bien la Generación Dorada, esa que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ya quedó atrás; este grupo ilusiona al pueblo argentino. Planificación y trabajo, los pilares de esta nueva camada.

Este grupo comenzó a forjarse hace cuatro años. Con 'Oveja' como líder y los referentes identificados, el básquet argentino progresó con nuevos jugadores.

Con Facundo Campazzo, estrella del Real Madrid, como director de orquesta y Luis Scola como líder, capitán y voz de mando en el vestuario, la selección argentina armó una columna vertebral sólida. A ello le añadieron mucha frescura, talento y velocidad. ¿El déficit? Capacidad atlética y altura.

Argentina se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 | Foto: 2018 Getty Images

Brussino, Deck, Laprovittola, Garino, Vildoza, entre otros, conforman el joven coro que se hará cargo de defender a su nación en China. Todos juegan en Europa y son fundamentales en sus equipos. Han obtenido trofeos tanto individuales como grupales.

Basta con saber que Nico 'Lapro' fue el pasado MVP de la Liga Endesa y Gabriel Deck fue clave en el título del Real Madrid. Por su parte, la versatilidad de Nico Brussino le permitió llegar a la NBA, aunque no pudo mantenerse.

Comandados por un estratega con mucha experiencia, esta selección está lista para enfrentar a cualquiera en el Mundial. Dentro de sus fortalezas se encuentran los puntos en contragolpe, los ataques rápidos y los tiros de tres puntos; lo negativo, defensa en la pintura y muchos problemas cuando enfrentan a 'playmakers'.

Según la regulación, tras la tradicional fase de grupos pasas a una "segunda ronda para ganadores". Se forman nuevos grupos donde otra vez pasan los dos mejores. Luego, ya se juegan los cuartos de final en el formato tradicional.

Argentina no debería tener problemas para clasificar en la zona B. Corea es accesible, Nigeria es muy físico pero no cuenta con el talento de los albicelestes y deberían sufrir para superar a Rusia. Con dos partidos ganados, estás dentro. Luego, deberán esperar un grupo favorable. No tendrán muchas opciones si es que se cruzan contra rivales como Grecia con Giannis Antetokounmpo, Serbia con Nikola Jokic o el Team USA.

Los sudamericanos están capacitados para, por lo menos, acceder a cuartos de final. Con ello deberían asegurar el cupo hacia Tokio 2020. En los enfrentamientos directos todo puede pasar. Ya les sucedió en el pasado, que era catalogados como David y terminaron venciendo a Goliat. Habrá que esperar.