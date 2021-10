Conforme a los criterios de Saber más

Gerard Piqué ha perdido mucho terreno en Barcelona. Es uno de los señalados cuando al cuadro culé le va mal, pero donde está teniendo una gran participación es en el mundo digital. Desde que se alió con Ibai Llanos, no dejan de crear tendencias en las redes sociales. Este jueves 14 de octubre se realizó en Barcelona el Mundial de Globos, donde el peruano Francesco de la Cruz logró el título.





La idea surgió de Ibai Llanos luego de ver un video viral de dos jóvenes jugando a que no caiga el globo. Organizaron todo y se dio el Mundial de Globos que tuvo al peruano De la Cruz ante Alemania, con título para el nacional.

El joven delantero del Borussia Dortmund fue desafiado por el canal de la Bundesliga a demostrar toda su habilidad con el balón. El video rápidamente se ha vuelto viral en redes por lo que algunos dudan que este sea real.

Quiero comprar los derechos de esto y montar un mundial https://t.co/VooLq4HTbE — Ibai (@IbaiLlanos) August 21, 2021

Más de 500 mil conectados en vivo en la transmisión en vivo hicieron que el evento sea todo un éxito para los intereses de Gerard Piqué e Ibai Llanos, ambos amantes y con inversiones en los eSports, donde tienen múltiples negocios. También tiene derechos de la organización de la Copa Davis.

KOSMOS Y EL FÚTBOL

Pero no solo en otros deportes o ahora con este novedoso formato han tenido éxito. La empresa Kosmos, que encabeza Gerard Piqué, también llegó al fútbol. Recordar que compraron los derechos de transmisión de la Copa América, llevando por primera vez este torneo a toda España.

La transmisión del torneo empezó con el Argentina-Uruguay, transmitiendo un partido al día, y la final entre Argentina y Brasil logró registros de récord en España.

La transmisión vía la red social Twich de Ibai Llanos llegó a tener en un momento 642.9K espectadores en el llamado ‘Minuto de oro’. Su audiencia promedio fue de 510.3K.

Compramos los derechos de la copa america



Se da un Brasil-Argentina en la final 14 años después



Sale Argentina campeón 28 años después siendo el primer título de Messi con la selección



Y luego me llamáis gafe, esto ha sido una puta bendición — Ibai (@IbaiLlanos) July 11, 2021

Kosmos también dio el golpe en el fútbol al comprar los derechos de la Ligue 1 apenas se confirmó que Lionel Messi iba a militar en el PSG.

La empresa donde Piqué es co-propietario, se juntó con Ejnoy Televisión, para explotar los derechos del fútbol francés (Ligue 1 y Ligue 2) para las próximas tres temporadas.

Además de esto, Ibai Llanos pudo estar presente en la presentación de Lionel Messi en el PSG en el Parque de los Príncipes. Tras la ceremonia oficial, el streamer español pudo conversar con el jugador argentino.

Su transmisión en vivo vía Twich llegó a tener 300 mil conectados -en Latinoamérica se televisó por ESPN- y generó muchas reacciones entre la prensa deportiva debido a que Ibai Llanos no es formado en el mundo de la prensa.

“Yo es verdad que empecé con los videojuegos, tenía ahí mi nicho... y es verdad que de un tiempo a esta parte he empezado a hacer cosas con futbolistas y entonces ahora hay periodistas deportivos que piensan que he venido a quitarles el trabajo, que he venido a tocarles los cojones. Desde luego esa no es mi intención, pero si me salen este tipo de oportunidades, como la de estar con Messi, no las voy a rechazar”, aseguró Ibai en una siguiente transmisión.

Así, la dupla Gerard Piqué-Ibai Llanos siguió avanzando y llegaron a este momento de organizar el primer Mundial de Globos, evento de entretenimiento que ganó el peruano Francesco de la Cruz.

