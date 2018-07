"No somos blanco y negro", dice Rafael Nadal al ser preguntado por su rivalidad con el serbio Novak Djokovic. Este viernes (9:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN / ESPN Play de Movistar, DirecTV y Claro), las semifinales de Wimbledon 2018 serán testigo del duelo número 52 de dos fuerzas vivas del tenis que han necesitado más de dos años para medirse lejos de la tierra batida.

La caída de Djokovic, propiciada por sus problemas físicos, fundamentalmente en el codo, comenzó en Wimbledon hace dos años, cuando fue derrotado en estas pistas por el estadounidense Sam Querrey, lo que le llevó a parar luego durante seis meses.

Siguiendo el ejemplo del suizo Roger Federer en 2016, cuando colgó la raqueta medio año, y de Nadal, que frenó tres meses a finales de esa misma temporada, al de Belgrado le ha costado más arrancar, pero parece estar ya listo para escribir un capítulo nuevo y más igualado en la estadística de enfrentamientos que atestigua la mayor rivalidad en la historia del tenis.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: horarios en el mundo

Argentina - 11:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

​Uruguay - 11:00 a.m.

​España - 4:00 p.m.

​Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:00 a.m.

​Inglaterra - 3:00 p.m.

Reino Unido - 3:00 p.m.

Rafael Nadal corrió en búsqueda de una pelota golpeada por Juan Martín del Potro. No pudo responder al ataque y por poco cayó encima de una anciana que se encontraba en una grada. (Video: YouTube)

Quizás la que existe entre Federer y Nadal sea más llamativa e importante, pero ninguna supera en número a la que el serbio y el español han forjado en los últimos doce años.

Desde aquella primera vez en los cuartos de final de Roma, con victoria de Nadal en dos sets, se han visto en 50 ocasiones más (25-25), y el español ha supera al serbio por 2-1 en hierba, superficie en la este viernes se verán las caras, seguramente de forma épica, por tercera vez en este mismo escenario, con Nadal ganando en la semifinal de 2007, y Djokovic triunfando en la final de 2011. Nadal suma además la final de Queen's en 2008.

"Desconfío al cien por cien porque juego contra uno de los mejores de la historia", dijo Nadal sobre 'Nole' tras ganar a Del Potro. "No es un tema de desconfianza, es que sabes que es uno de los partidos mas difíciles del tenis".

"Es un jugador que me ha dado problemas como a todo el mundo. Viene de pasar un momento malo, pero su nivel está totalmente recuperado", argumentó el balear, "ya jugó bien en Roma y en Queen's fue incluso mejor que Cilic, y vi todo el partido", comentó.

Importante fue para Nadal haber roto la racha de siete partidos consecutivos perdidos contra 'Nole', desde la final de Roland Garros de 2014 hasta el torneo de Madrid el pasado año, y que después, en el único duelo esta temporada, en las semifinales de Roma, el triunfo fuera para el zurdo español.

Nadal ha ganado nueve de sus 17 títulos 'major' contra Djokovic, más que nadie contra el serbio, pero ha sido 'Nole' el que ha arrebatado más finales de este tipo a Nadal que ningún otro también, cuatro.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: por semifinales de Wimbledon 2018. (Video: YouTube oficial del torneo)

"Siento que si tengo que comparar mi juego actual con el nivel de tenis que he tenido en aquellos años, creo que está bastante cerca", dijo el serbio avisando.

"Como todo en la vida, estamos evolucionando. Soy una persona diferente y un jugador diferente. Me gusta el nivel de tenis en el que estoy jugando ahora mismo, y creo que por mis actuaciones merezco estar en semifinales. Y no quiero parar. Espero tener la oportunidad de luchar por un trofeo", lanzó Djokovic.

Ante la envergadura de esta semifinal, la que enfrenta al estadounidense John Isner y al surafricano Kevin Anderson ha quedado prácticamente soslayada. El americano ha ganado ocho de los 11 enfrentamientos, y solo se han enfrentado una vez sobre hierba, en Queen's, hace diez años con victoria del jugador de Greensboro (Carolina del Norte) por 7-6 (5) y 6-4.

La inercia ganadora de Anderson, verdugo del suizo Roger Federer en cuartos, tras salvar una bola de partido, puede decantar la contienda a favor del tenista de Johannesburgo, finalista del US Open el pasado año.

Pero para Isner, ganador ante el canadiense Milos Raonic, finalista en 2016, también representa una gran oportunidad, aunque sea la primera semifinal del Grand Slam de su carrera.

Los dos, junto con Raonic, ya eliminado, son los que mejor han usado su servicio como arma detonante en este Wimbledon, con Isner fabricando 161 saques directos y sin cederlo una sola vez en seis partidos y 95 juegos de saque todos ganados, salvando los siete puntos de rotura que ha tenido.

Anderson lleva 123 directos en su cuenta, pero ha perdido su saque en nueve ocasiones. No obstante ha sido el único jugador capaz de robar el servicio de Federer este año aquí y convertirse además en el quinto jugador en la historia en vencer al suizo estando dos sets abajo en el marcador.

Los cuatro semifinalistas tienen como mínimo 30 años, y es la primera vez desde la Era Open que el cuarteto de semifinalistas está formado por treintañeros. Para Nadal es su quinta semifinal de un grande, después de cumplir los 30 y para Djokovic es la primera vez que logra esa ronda en los cuatro 'majors' juntos desde que cumplió 30 también.

Es la primera vez en 13 años que tres continentes están representados en las semifinales de Wimbledon, con dos jugadores europeos, Nadal y Djokovic, un americano, Isner, y un africano, Anderson. No sucedía desde 2005, con Federer y el sueco Thomas Johansson, Andy Roddick (USA) y Lleyton Hewitt (AUS).