UFC 237 EN VIVO Namajunas vs. Andrade: cómo ver, horarios, cartelera y canales TV

Brasil vuelve a ser sede de un evento PPV de UFC. Rose Namajunas y Jessica Andrade cerrarán el UFC 237 por el título Peso Paja de la división; además, Jared Cannonier y Anderson Silva serán parte de la coestelar por el Título Peso Medio. A continuación, El Comercio te da a conocer la mayor información del evento estelar con los horarios en el mundo, los canales TV de transmisión, la cartelera completa, la previa, estadísticas y más datos que debes conocer del main evento.

La campeona más joven de la UFC, Rose Namajunas, de 26 años, irá a Brasil y defenderá el título Peso Paja contra Jessica Andrade. La única otra campeona femenina en intentar si quiera eso fue Ronda Rousey en UFC 190 contra Bethe Correa, quien curiosamente también es parte de la cartelera de UFC 237.

Si Namajunas es capaz de defender el título contra la número 1 de la división, Jessica Andrade, empezará a convertirse en una leyenda ya que empieza a ser imbatible con tres victorias consecutivas y seis de sus últimas siete.

Namajunas defenderá por tercera vez su título Peso Paja ante Jessica Andrade en Río de Janeiro. AFP

Además, las luces de las cámaras y el mundo MMA estará a la expectativa con lo que suceda en la coestelar. UFC 237 responderá una de dos preguntas: ¿Jared Cannonier dará un paso más cerca de convertirse en un verdadero exponente en el Peso Mediano? O ¿Anderson Silva logrará su primera victoria en más de dos años y se retirará de UFC?

Cannonier se recuperó de los dolores de espala que sufrió al noquear a David Branch en el UFC 230. Actualmente, clasificado en el número 10, una victoria sobre Anderson Silva no ayuda mucho a su caso en la clasificación, ya que es un derecho de fanfarronear.

Anderson Silva buscará su primer triunfo después de dos años ante Cannonier. AFP

Respecto a ‘Spider’, en el Peso Mediano ha perdido seis de sus últimas siete pelas con su única victoria en UFC 208 contra Derek Brunson en una decisión muy disputada.

UFC tampoco se hará de la vista gorda de otros de sus legendarios peleares, José Aldo. El tantas veces campeón brasileño volverá al octágono en su país y enfrentará a Alexander Volkanovski, un poco más joven pero extremadamente hambriento de gloria, en una pelea destacada de Peso Pluma este sábado por la noche. Cada vez que ‘Junior’ regresa a casa, se muestra como el máximo favorito, esperemos que vuelve a ser así ante miles de espectadores.

José Aldo volverá a Río de Janeiro y peleará con Alexander Volkanovski en UFC 237. AFP

Cartelera completa de UFC 237

Cartelera estelar en FOX Action – 21:00 horas

Rose Namajunas vs Jessica Andrade: título Peso Paja

Jared Cannonier vs Anderson Silva: título Peso Medio

Champ Rose Namajunas (114.5) vs. Jessica Andrade (114.5)

Jared Cannonier (184.5) vs. Anderson Silva (185)

Jose Aldo (146) vs. Alexander Volkanovski (145.5)

Thiago Alves (170.5) vs. Laureano Staropoli (170.5)

Irene Aldana (135.5) vs. Bethe Correia (141)



Preliminares en Fox Sports – 19:00 horas

Antonio Rogerio Nogueira (203.5) vs. Ryan Spann (204)

Kurt Holobaugh (154.5) vs. Thiago Moises (155)

Warlley Alves (170) vs. Sergio Moraes (170)

Clay Guida (153.5) vs. B.J. Penn (155.5)



Preliminares en UFC Fight Pass – 17:30 horas

Luana Carolina (124.5) vs. Priscila Cachoeira (125.5)

Raoni Barcelos (135.5) vs. Carlos Huachin (135.5)

Viviane Araujo (131) vs. Talita Bernardo (134.5)



Horarios para ver el evento UFC 237 en diferentes partes del mundo

Rose Namajunas y Jessica Andrade cierran la noche en Río de Janeiro con una pelea de poder a poder por el título Peso Paja de la empresa. Además, Jared Cannonier y Anderson Silva protagonizan la coestelar por el título Peso Medio. Cabe señalar que el UFC 237 se disputa hoy, 11 de mayo, en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro; a continuación, los horarios en el mundo.

España: 00:15/02:00/04:00 horas.

Estados Unidos: 18:15/20:00/22:00 horas (EDT) / 14:15/17:00/19:00 horas (PDT).

México: 17:15/19:00/21:00 horas.

Chile: 18:15/20:00/22:00 horas.

Colombia: 17:15/19:00/21:00 horas.

Argentina: 19:15/21:00/23:00 horas.

Perú: 17:15/19:00/21:00 horas.



*Orden de horarios: Primeros preliminares, preliminares y Main Event.

¿Qué canales transmitirán en vivo el UFC 237 en el mundo?

Main Event: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), DAZN en España y Fox Action Premium (Latinoamérica).

Preliminares: ESPN (Estados Unidos), Fox Sports (Latinoamérica) y UFC Fight Pass (Latinoamérica y España).

Primeros preliminares: UFC Fight Pass (en todo el mundo).



Últimas peleas de Rose Namajunas

07/04/2018 | Namajunas vs. Jedrzeiczyk | Ganó por DU | UFC 223

04/11/2017 | Namajunas vs. Jedrzeiczyk | Ganó por TKO | UFC 217

15/04/2017 | Namajunas vs. Waterson | Ganó por sumisión | UFC on Fox

30/07/2016 | Namajunas vs. Kowalkiewiv | Perdió por DD | UFC 201

16/04/2015 | Namajunas vs. Torres | Ganó por DU | UFC on Fox

10/12/2015 | Namajunas vs. VanZant | Ganó por sumisión | UFC Fight Night

03/10(2015 | Namajunas vs. Hill | Ganó por sumisión | UFC 192

12/12/2014 | Namajunas vs. Esparza | Perdió por sumisión | TUF 20

13/07/2013 | Namajunas vs. Torres | Perdió por DU | Invicta FC 6

05/04/2013 | Namajunas vs. Catron | Ganó por sumisión | Invicta FC 5



Últimas peleas de Jessica Andrade

08/09/2018 | Andrade vs. Kowalkiewic | Ganó por KO | UFC 228

24/02/2018 | Andrade vs. Torres | Ganó por DU | UFC on Fox

23/09/2017 | Andrade vs. Gadelha | Ganó por DU | UFC Fight Night

13/05/2017 | Andrade vs. Jedrzeiczyk | Perdió por DU | UFC 211

04/02/2017 | Andrade vs. Hill | Ganó por Du | UFC Fight Night

10/09/2016 | Andrade vs. Caderwood | Ganó por sumusión UFC 203

04/06/2016 | Andrade vs. Penne | Ganó por TKO | UFC 199

05/09/2015 | Andrade vs. Pennington | Perdió por sumisión | UFC 191

15/07/2015 | Andrade vs. Moras | Ganó por Du | UFC Fight Night

22/02/2015 | Andrade vs. Reneau | Ganó por sumisión | UFC Fight Night



¿CÓMO VER UFC EN VIVO ONLINE?

Conoce todas las maneras de ver UFC en vivo para que no te pierdas lo apasionante de las MMA. UFC

Para poder ver UFC EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View, donde podrás ver los más grandes eventos con los peleadores que jamás hayan entrado en el octágono. Cada emparejamiento, cada onza de acción de horario estelar lo recibirás en vivo en todos tus dispositivos, lo suficiente para mantenerte en el borde de tu asiento con un costo de $34.99, incluyendo IVA (impuesto sobre el valor añadido) si corresponde a su territorio.

La otra opción para ver UFC en directo online es obtener acceso exclusivo en UFC Fight Pass, donde obtendrá show originales e imágenes detrás de escena. Además, te dará un acceso sin igual a la biblioteca de peleas MMA más extensa del mundo con un costo de $9.99 y con una prueba gratuita de 7 días. Ambas opciones puedes configurarlo con el idioma de tu elección y en calidad HD.

Usar su perfil UFC FIGHT PASS es hacer tu experiencia más personal. Podrás seguir a tus luchadores favoritos y tipos de peleas para revelar colecciones especialmente seleccionadas. Además, podrá obtener cientos de eventos pasados de organizaciones de MMA como PRIDE, Strikeforce e Invicta FC.

A nivel mundial, los eventos de UFC se emiten en diferentes canales de televisión. A continuación, te presentamos la lista de medios de cada país, tanto en vivo como diferido para que no te pierdas su programación.

América:

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO

Chile: FOX Sports y FOX Sports 1

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo) y Tigo Sports (Resúmenes)

Perú: FOX SPorts

Uruguay: Canal 10

Venezuela: Meridiano Television

Honduras: Teleprogreso

Colombia: Win Sports

Europa: