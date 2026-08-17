¿Cómo elegir la ropa de baño adecuada para niños? Cinco factores que los padres deben tener en cuenta.
¿Cómo elegir la ropa de baño adecuada para niños? Cinco factores que los padres deben tener en cuenta.
Por Redacción EC

Con la natación ganando espacio como actividad deportiva para niños y adolescentes durante todo el año, la compra de una ropa de baño ya no debería responder únicamente a criterios estéticos. Para quienes entrenan de manera frecuente, elegir una prenda adecuada puede significar mayor durabilidad, comodidad y un mejor aprovechamiento de la inversión familiar en equipamiento deportivo.

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