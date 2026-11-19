La temporada 2026-27 de la NBA continúa con una programación que reúne a equipos como Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors y Denver Nuggets. Revisa los horarios de los próximos encuentros según la hora peruana, además de los canales de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán cada partido en Perú, Sudamérica, Centroamérica y México. El resto de los encuentros solo se transmitirán en NBA League Pass.
Lunes 16 de noviembre
- 19:00: Orlando Magic vs. Boston Celtics — TNT Sports Premium y HBO Max (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); ESPN 2 (México).
- 19:30: Houston Rockets vs. Miami Heat — NBA League Pass (Sudamérica y México); Únicos (Centroamérica).
Martes 17 de noviembre
- 20:00: Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves — NBA League Pass (Sudamérica y México); Únicos (Centroamérica).
- 20:00: Detroit Pistons vs. San Antonio Spurs — TNT Sports Premium y HBO Max (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); Prime Video (México).
- 23:00: Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers — TNT Sports Premium y TNT (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); Prime Video (México).
Miércoles 18 de noviembre
- 19:00: Milwaukee Bucks vs. Miami Heat — ESPN 2 (Sudamérica); ESPN (Centroamérica y México).
- 21:30: Boston Celtics vs. Denver Nuggets — ESPN 2 (Sudamérica); ESPN (Centroamérica y México).
Jueves 19 de noviembre
- 20:00: Los Angeles Clippers vs. San Antonio Spurs — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); Prime Video (México).
- 20:00: New York Knicks vs. Minnesota Timberwolves — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
Viernes 20 de noviembre
- 19:30: Toronto Raptors vs. Detroit Pistons — Prime Video (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 22:00: Houston Rockets vs. Denver Nuggets — Prime Video (Sudamérica, Centroamérica y México).
Sábado 21 de noviembre
- 13:00: Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers — NBA League Pass (Sudamérica y México); Únicos (Centroamérica).
- 19:30: Portland Trail Blazers vs. New York Knicks — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 20:00: Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); ESPN (México).
- 22:00: Boston Celtics vs. Sacramento Kings — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
Domingo 22 de noviembre
- 18:00: Oklahoma City Thunder vs. Miami Heat — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); Prime Video (México).
- 20:00: Indiana Pacers vs. New York Knicks — NBA League Pass (Sudamérica y México); COS (Centroamérica).
- 20:30: Boston Celtics vs. Golden State Warriors — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); Prime Video (México).
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