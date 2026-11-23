La temporada 2026-27 de la NBA continúa con una programación que reúne a equipos como Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors y Denver Nuggets. Revisa los horarios de los encuentros de la semana del 23 al 29 de noviembre según la hora peruana, además de los canales de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán cada partido en Perú, Sudamérica, Centroamérica y México. El resto de los encuentros solo se transmitirán en NBA League Pass.
Lunes 23 de noviembre
- 19:00: Portland Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers — IVC (Sudamérica); COS (Centroamérica); NBA League Pass (México).
- 19:30: Brooklyn Nets vs. Minnesota Timberwolves — TNT Sports Premium y HBO Max (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); ESPN 2 (México).
- 22:00: San Antonio Spurs vs. Sacramento Kings — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); ESPN 2 (México).
- 22:00: Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
Martes 24 de noviembre
- 19:00: Detroit Pistons vs. Orlando Magic — NBA League Pass (Sudamérica y México); RPC y Únicos (Centroamérica).
- 20:00: Boston Celtics vs. Washington Wizards — TNT Sports Premium y HBO Max (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); Prime Video (México).
- 22:00: Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets — TNT Sports Premium, TNT y HBO Max (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); Prime Video (México).
Miércoles 25 de noviembre
- 17:00: Miami Heat vs. Philadelphia 76ers — ESPN 2 (Sudamérica); ESPN (Centroamérica y México).
- 19:30: Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder — ESPN 2 (Sudamérica); ESPN (Centroamérica y México).
- 22:00: San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers — ESPN 2 (Sudamérica); ESPN (Centroamérica y México).
Viernes 27 de noviembre
- 19:00: Miami Heat vs. New York Knicks — Prime Video (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 21:30: Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs — Prime Video (Sudamérica, Centroamérica y México).
Sábado 28 de noviembre
- 17:00: Orlando Magic vs. Washington Wizards — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); ESPN 2 (México).
- 20:00: Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); ESPN (México).
- 20:00: Indiana Pacers vs. Chicago Bulls — NBA League Pass (Sudamérica y México); COS (Centroamérica).
- 20:30: Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
Domingo 29 de noviembre
- 16:00: Boston Celtics vs. San Antonio Spurs — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 18:00: Atlanta Hawks vs. New York Knicks — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); Prime Video (México).
- 20:30: Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); Prime Video (México).
- 21:00: Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings — IVC (Sudamérica); NBA League Pass (Centroamérica y México).
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