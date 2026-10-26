NBA 2026-2027 en vivo: programación de los partidos de la semana. (Foto: AFP)
NBA 2026-2027 en vivo: programación de los partidos de la semana. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La temporada 2026-27 de la NBA continúa con una programación que reúne a equipos como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Dallas Mavericks y Denver Nuggets. Revisa los horarios de los próximos encuentros según la hora peruana, además de los canales de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán cada partido en Perú, Sudamérica, Centroamérica y México. El resto de los encuentros solo se transmitirán en NBA League Pass.

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