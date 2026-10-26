La temporada 2026-27 de la NBA continúa con una programación que reúne a equipos como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Dallas Mavericks y Denver Nuggets. Revisa los horarios de los próximos encuentros según la hora peruana, además de los canales de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán cada partido en Perú, Sudamérica, Centroamérica y México. El resto de los encuentros solo se transmitirán en NBA League Pass.
- 19:30: Dallas Mavericks vs. Miami Heat — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 22:00: Golden State Warriors vs. Denver Nuggets — Sports Premium, HBO y NBA TV (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); Disney+ (México).
- 19:00: Detroit Pistons vs. New York Knicks — Sports Premium, HBO y NBA TV (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); Prime Video (México).
- 21:59: Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers — Sports Premium, HBO y NBA TV (Sudamérica); HBO Max (Centroamérica); Prime Video (México).
- 18:00: Philadelphia 76ers vs. Indiana Pacers — ESPN 3 (Sudamérica), ESPN 5 (Centroamérica) y ESPN 2 (México).
- 20:30: Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks — ESPN 3 (Sudamérica), ESPN 5 (Centroamérica) y ESPN 2 (México).
- 18:00: Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 18:30: New York Knicks vs. Philadelphia 76ers — Prime Video (Sudamérica y México); HBO Max (Centroamérica).
- 21:00: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors — Prime Video (Sudamérica y México); HBO Max (Centroamérica).
- 17:00: Philadelphia 76ers vs. Charlotte Hornets — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 19:00: Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); ESPN 2 (México).
- 19:30: Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets — NBA TV (Sudamérica, Centroamérica y México).
- 20:30: Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); Prime Video (México).
- 19:00: Oklahoma City Thunder vs. Cleveland Cavaliers — HBO Max (Sudamérica y Centroamérica); ESPN 2 (México).
- 21:59: Miami Heat vs. Los Angeles Lakers — NBA League Pass (Sudamérica y Centroamérica); ESPN 2 (México).
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más