La NBA celebra su fin de semana de estrellas desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de febrero en la ciudad de Chicago. Este evento parte por la mitad la temporada de la liga y cuenta con múltiples eventos distribuidos en los tres días. Conoce la guía de eventos, participantes y pronósticos del magno evento.

VIERNES 14 DE FEBRERO

1. Partido de celebridades

Convertido en una tradición de los últimos años, el encuentro de celebridades marcará el comienzo de las actividades centrales del All Star weekend. Michael Wilbon y Stephen A. Smith serán los entrenadores de cada plantel.

En 2019, Famous Los, una estrella viral de Instagram a partir de sus publicaciones cómicas relacionadas al básquet, fue el MVP del encuentro con 22 puntos. Ray Allen, leyenda de la liga, fue parte del duelo y le sacó provecho a su mano para usar una novedad: el tiro de 4 puntos. Para la presente edición, se espera que Bad Bunny pueda demostrar una mejor versión que en la pasada edición.

Pronóstico: Ganará el equipo dirigido por Wilbon.

Team Wilbon (Home)

Captain: Common (rapper, recording artist), Bad Bunny (recording artist), Hannibal Buress (actor, comedian), Kane Brown (4x AMA award winning artist), Jon Batiste (musician, bandleader of “The Late Show with Stephen Colbert”), Alex Moffat (actor and comedian, “Saturday Night Live”), Chef José Andrés (Chef & Humanitarian), Famous Los (comedian, social media influencer), Jidenna (recording artist), Chelsea Gray (WNBA), Quentin Richardson (NBA Legend).

Team Stephen A. (Away)

Captain: Chance The Rapper (rapper, recording artist), Quavo (rapper, recording artist), Taylor Bennett (rapper, recording artist), LaRoyce Hawkins (actor, “Chicago PD”), Anthony “Spice” Adams (AKA Cream E. Biggums, actor, comedian, former NFL defensive tackle), Marc Lasry (co-owner, Milwaukee Bucks), Ronnie 2K (marketing director at 2K Sports), Katelyn Ohashi (gymnast), Lil Rel Howery (actor, comedian), A’ja Wilson (WNBA), Darius Miles (NBA Legend).

2. 2020 NBA Rising Stars: World vs. USA

El viernes se cerrará con el duelo de las futuras estrellas de la NBA que enfrentará al equipo de Estados Unidos frente al resto del mundo.

U.S. Roster

Miles Bridges (Charlotte), Wendell Carter Jr. (Chicago, injured will not play), Devonte’ Graham (Charlotte), Tyler Herro (Miami, injured will not play), Jaren Jackson Jr. (Memphis), Ja Morant (Memphis), Kendrick Nunn (Miami), Eric Paschall (Golden State), Collin Sexton (Cleveland), PJ Washington (Charlotte), Zion Williamson (New Orleans), Trae Young (Atlanta)

World Roster

Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), Deandre Ayton (Phoenix, injured will not play), RJ Barrett (New York), Brandon Clarke (Memphis), Luka Doncic (Dallas), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Rui Hachimura (Washington), Nicolo Melli (New Orlenas), Svi Mykhailiuk (Detroit), Josh Okogie (Minnesota), Moritz Wagner (Washington)

Pronóstico: Ganará el equipo del resto del mundo.

SÁBADO 15 DE FEBRERO

1. Skill Challenge

El sábado comienza con el concurso de habilidades que cuenta con un circuito que combina los fundamentos básicos del baloncesto. Ganará el que consiga eliminar a sus rivales en un certamen bastante atractivo para la vista.

• Bam Adebayo, Miami

• Patrick Beverley, LA

• Spencer Dinwiddie, Brooklyn

• Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City

• Khris Middleton, Milwaukee

• Domantas Sabonis, Indiana

• Pascal Siakam, Toronto

• Jayson Tatum, Boston

Pronóstico: Ganará Jayson Tatum

2. Concurso de triples

Uno de los concursos característicos del fin de semana de estrellas de la NBA. Se reparten en cinco estaciones cinco balones para lanzar desde la línea de tres puntos. Ganará el que enceste más triples en el menor tiempo.

• Davis Bertans, Washington

• Devin Booker, Phoenix

• Devonte’ Graham, Charlotte

• Joe Harris, Brooklyn

• Buddy Hield, Sacramento

• Zach LaVine, Chicago

• Duncan Robinson, Miami

• Trae Young, Atlanta

Pronóstico: Ganará Trae Young

3. Concurso de clavadas

El sábado se cerrará con el tradicional concurso de volcadas. Esta competencia se determina por un jurado elegido por la NBA quienes deciden el puntaje de cada clavada.

• Pat Connaughton, Milwaukee

• Aaron Gordon, Orlando

• Dwight Howard, Los Angeles

• Derrick Jones Jr., Miami

Pronóstico: Aaron Gordon ganará el certamen.

DOMINGO 16 DE FEBRERO

69 edición del All Star Game

El fin de semana de estrellas culminará con el tradicional partido entre los mejores jugadores de la NBA. Para esta ocasión, el Team LeBron enfrentará al Team Giannis.

