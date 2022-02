Conforme a los criterios de Saber más

Febrero representa un mes muy importante para la NBA. Usualmente, comienzan con el trade deadline y sus múltiples traspasos de último minuto, como el de James Harden a Philadelphia 76ers en esta temporada, y luego se enfocan en el All Star. El fin de semana de estrellas se desarrolla en Cleveland y tendrá como plato fuerte el partido entre Team LeBron vs. Team Durant (domingo 20 horas). Asimismo, contará con un hito en la historia del evento: cuatro de los diez titulares no son de Estados Unidos, confirmando la globalización de la NBA.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia; lazos con Nigeria), Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Camerún), Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia) y Andrew Wiggins (Golden State Warriors; Canadá) serán los cuatro titulares en el All Star Game. Embiid y Wiggins en el Team Durant, Antetokounmpo y Jokic en el Team LeBron. Otros dos jugadores internacionales fueron elegidos como suplentes: Luka Doncic (Dallas Mavericks; Eslovenia) jugará en el Team LeBron y Rudy Gobert (Utah Jazz; Francia) hará lo propio en el Team Durant.

Para ponerlo en contexto, la NBA tiene un sistema de elección de los titulares para el All Star Game mediante un porcentaje del voto de los fanáticos, otro proveniente de los entrenadores y también de la prensa. En cambio, los reservas son elegidos por los entrenadores de cada equipo.

Para esta edición, LeBron James fue el jugador más votado por el público; sin embargo, lo más llamativo resalta entre los jugadores internacionales elegidos por los fanáticos. De los 10 primeros, cuatro fueron no-estadounidenses y eso se mantuvo hasta la elección final, demostrando la globalización de la liga y la creación de estrellas que representan a otras naciones. Hace 20 años, era muy complicado que un jugador internacional pueda tener el status de Antetokounmpo (MVP de las últimas finales) o Nikola Jokic (último MVP de la temporada regular). Hoy es una realidad y todo apunta a que seguirán importando talento con un solo objetivo: showtime.

Giannis Antetokounmpo, estrella de Bucks y la selección de Grecia, volverá a brillar en el All Star Game

Formato ideal para asegurar el show

Y si hablamos de espectáculo, la NBA se ha encargado de asegurarlo mediante un formato que viene repitiendo desde el 2020. Con estos ajustes, la liga asegura competitividad hasta el final, puesto que también tienen fines benéficos a favor de la ciudad en la que se organiza el All Star Game.

Los primeros tres cuartos serán competencias “individuales”: cada cuarto comenzará 0-0 y se jugarán durante 12 minutos, buscando un ganador para cada parcial.

El ganador de cada uno de los primeros tres cuartos (es decir, el que más puntos anote) recibirá una suma de caridad para la entidad que elija cada uno de los equipos.

Al comenzar el último cuarto, se apagará el reloj y se establecerá el objetivo de anotación. ¿Cómo? Sumando el acumulado del equipo con más puntos después de esos tres cuartos, y agregándole 24 puntos a esa cifra. ¿Por qué ese número? Porque es en representación del #24 que inmortalizó Kobe Bryant con su camiseta.

Una vez que se fija el objetivo de anotación, los dos equipos jugarán un último cuarto para llegar a esa cifra, y el que primero lo haga será el ganador del All-Star Game.

Team LeBron buscará el 5-0

Del 2000 al 2017, la Conferencia Oeste ganó 12 All Star Games, mientras que el Este solo lo hizo en seis oportunidades. Ante ello, la NBA decidió equiparar los equipos mediante la elección de capitanes. Estos, mediante un Draft, seleccionan a su plantel con jugadores del Este y el Oeste y con ello compiten en el All Star. Este formato se aplicó en 2018 y desde entonces solo un jugador ha sido capitán en todos los juegos disputados con este sistema, hablamos de LeBron James.

La estrella de Los Angeles Lakers ha capitaneado el Team LeBron desde el 2018 y buscaré en 2022 su quinto triunfo consecutivo. Ha enfrentado a equipos capitaneados por Giannis Antetokounmpo (2019 y 2020), Stephen Curry 2018) y Kevin Durant (2021 y 2022).

Debido a su gran injerencia en los equipos que ha integrado en la NBA, LeBron tiene una gran reputación para elegir y manejar planteles. Es gracias a esta habilidad que ha conseguido juntar a los mejores equipos disponibles para triunfar en el ASG. En 2022 no ha sido la excepción, puesto que compartirá equipo con Stephen Curry, Giannis, Nikola Jokic y DeMar DeRozan.

LeBron James volverá a compartir equipo con Stephen Curry en el All Star Game

TEAM LEBRON

TITULARES

LeBron James (Los Angeles Lakers).

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Stephen Curry (Golden State Warriors).

DeMar DeRozan (Chicago Bulls).

Nikola Jokic (Denver Nuggets).

SUPLENTES

Jimmy Butler (Miami Heat).

Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Darius Garland (Cleveland Cavaliers).

James Harden (Philadelphia 76ers).

Donovan Mitchell (Utah Jazz).

Chris Paul (Phoenix Suns).

Fred VanVleet (Toronto Raptors).

TEAM DURANT

TITULARES

Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Jayson Tatum (Boston Celtics).

Andrew Wiggins (Golden State Warriors).

Trae Young (Atlanta Hawks).

SUPLENTES

LaMelo Ball (Charlotte Hornets).

Devin Booker (Phoenix Suns).

Rudy Gobert (Utah Jazz).

Zach LaVine (Chicago Bulls).

Khris Middleton (Milwaukee Bucks).

Dejounte Murray (San Antonio Spurs).

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

La NBA presentará un nuevo trofeo al MVP del All Star Game

El trofeo al MVP del All Star Game volverá a llevar el nombre de Kobe Bryant. Sin embargo, para esta edición, el galardón contará con detalles que tienen significados duales, tanto para el All-Star como para la legendaria carrera de Bryant, que incluyen lo siguiente:

Base : la base de ocho lados representa las ocho décadas de los All-Star Game de la NBA y es un guiño al dorsal 8 de Bryant. Las 18 estrellas alrededor del trofeo representan sus 18 selecciones All-Star de Kobe. La altura de la base de 2 pulgadas es un guiño al MVP del All-Star de 2002 de Kobe.

: la base de ocho lados representa las ocho décadas de los All-Star Game de la y es un guiño al dorsal 8 de Bryant. Las 18 estrellas alrededor del trofeo representan sus 18 selecciones All-Star de Kobe. La altura de la base de 2 pulgadas es un guiño al MVP del All-Star de 2002 de Kobe. Nivel 1 : Las 24 estrellas representan a cada All-Star presente en el partido y el dorsal 24 de Bryant. La altura de 7 pulgadas es un guiño a su MVP del All-Star 2007.

: Las 24 estrellas representan a cada All-Star presente en el partido y el dorsal 24 de Bryant. La altura de 7 pulgadas es un guiño a su MVP del All-Star 2007. Nivel 2 : Las 10 estrellas representan a los titulares del All-Star y la camiseta con el dorsal 10 del Team USA de Kobe. La altura de 9 pulgadas es un guiño a su MVP del All-Star 2009.

: Las 10 estrellas representan a los titulares del All-Star y la camiseta con el dorsal 10 del Team USA de Kobe. La altura de 9 pulgadas es un guiño a su MVP del All-Star 2009. Nivel 3: Las cinco estrellas representan la alineación de un equipo de la NBA y los cinco campeonatos de Bryant. La altura de 11 pulgadas es un guiño a su MVP del All-Star 2011.

Las cinco estrellas representan la alineación de un equipo de la y los cinco campeonatos de Bryant. La altura de 11 pulgadas es un guiño a su MVP del All-Star 2011. Nivel 4: una única estrella representa cuando Bryant ganó el Trofeo Maurice Podoloff para el MVP de la NBA 2007-2008. La altura de 2 pulgadas de la estrella final representa los dos trofeos Bill Russell de Bryant como MVP de las Finales de la NBA (2009-2010).

Trofeo del MVP del All Star 2022