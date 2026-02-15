¿El último baile del ‘Rey? La intrahistoria de LeBron James y -quizás- la despedida del All Star Game

Una nueva era ha llegado al mejor básquet del mundo. Consciente del castigo del tiempo a su cuerpo, el ‘Rey’ prepara su corona para un nuevo heredero, no sin antes dar pelea hasta el último partido. El primer aviso lo dio al inicio de la temporada regular de la NBA, al dar, con lujo de detalle, su rutina en un día de encuentro a los 41 años. En una clara muestra de que su mentalidad y sacrificio hacia el deporte le permiten jugar de 30 a 35 minutos del más alto nivel de básquet, con un promedio de 22.5 puntos, seis rebotes y siete asistencias, LeBron James hace todo lo posible por seguir en el juego y ganar un título más para Los Angeles Lakers, mas no continuar en el espectáculo y glamour que rodea a la disciplina. Ese rol ya es para otros.

“Me levanto y me meto en una bañera de agua fría. Justo después cambio el frío por la cámara hiperbárica y luego duermo una pequeña siesta. Cuando me levanto, me pongo las fundas de presoterapia en las piernas y juego al golf en la videoconsola durante 45 minutos. Posteriormente, me ducho, me visto y empiezo mi rutina de activación, hidratación, estiramientos, masajes y pesas, mientras veo el análisis del equipo rival en la televisión. Al concluir, solo queda la comida antes del partido y saltar a la pista para hacer lo mejor posible”, confesó sin dar señales en cuanto a su futuro, pero dejando que su representante Rich Paul se refiera a él en cuanto a su presencia en el All Star Game: no se desvive por no ser titular y está contento con prepararse para la segunda mitad de la temporada.

LeBron ostenta el récord de más selecciones All Star en la historia de la NBA y, hasta ahora, lleva un récord de 22 selecciones consecutivas para el Juego de Las Estrellas.

LeBron James es el jugador de mayor edad en la historia (41 años y 44 días) en registrar un triple-doble en la NBA. 🏀🔥



El único en la historia con 50 o más triples-dobles con múltiples franquicias (64 con los Cavs).



Final: DAL 104 - LAL 124 pic.twitter.com/eeRuHWHTIO — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 13, 2026

La selección en el All Star

Con una votación realizada entre aficionados (50%), jugadores (25%) y periodistas (25%), el cuatro veces campeón no fue seleccionado en la primera lista, teniendo como titular a Shai Gilgeous-Alexander -lesionado-, Luka Doncic, Nikola Joki,c Victor Wembanyama y Stephen Curry -lesionado- como titulares de la Conferencia Oeste, y Giannis Antetokounmpo, Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jalen Brunson y Jaylen Brown en la Conferencia Este, respectivamente.

Teniendo en cuenta de que el evento de esta temporada divide a los 24 All Star (12 de cada Conferencia) en tres equipos -dos, compuestos por al menos 16 jugadores representando a Estados Unidos y otro, compuesto por el Resto del Mundo- no hay garantía de que todos sean titulares. Sin embargo, la liga decidió a los titulares de la forma habitual, eliminando las especificaciones posicionales. LeBron fue elegido por los entrenadores principales.

🚨 OFICIAL 🚨



TITULARES DEL ALL STAR GAME de este año: pic.twitter.com/UpRFMGXvRi — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 24, 2025

“No quiero que sea un caso de caridad para él. sus estadísticas son lo suficiente buenas como para ser suplente del Juego de las Estrellas”, confesó su representante.

En un evento que podría ser el último del ‘Rey’, LeBron busca dar contienda como un actor secundario. Definitivamente, será un All Star distinto a otros. Veamos cuál será la rivalidad entre los estadounidenses y extranjeros en un evento en donde se espera más juego y, sobre todo, defensa. Es difícil enojarse por cualquier desaire al Juego de Estrellas, pero el llamado ahora sí tiene demostrarse en la cancha y no por excesivos tiros desde la mitad de la cancha, sino por juego, destreza y fuerza.

Sin duda, este puede ser el último reconocimiento a LeBron y trayectoria. Esta tarde (5:00 p.m.) podemos ver historia.

SOBRE EL AUTOR