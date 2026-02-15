Por Raúl Castillo

Una nueva era ha llegado al mejor básquet del mundo. Consciente del castigo del tiempo a su cuerpo, el ‘Rey’ prepara su corona para un nuevo heredero, no sin antes dar pelea hasta el último partido. El primer aviso lo dio al inicio de la temporada regular de la NBA, al dar, con lujo de detalle, su rutina en un día de encuentro a los 41 años. En una clara muestra de que su mentalidad y sacrificio hacia el deporte le permiten jugar de 30 a 35 minutos del más alto nivel de básquet, con un promedio de 22.5 puntos, seis rebotes y siete asistencias, LeBron James hace todo lo posible por seguir en el juego y ganar un título más para Los Angeles Lakers, mas no continuar en el espectáculo y glamour que rodea a la disciplina. Ese rol ya es para otros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Detrás de la historiaAclara a la audiencia como se reporteó una noticia.

¿El último baile del ‘Rey? La intrahistoria de LeBron James y -quizás- la despedida del All Star Game
Polideportivo

¿El último baile del ‘Rey? La intrahistoria de LeBron James y -quizás- la despedida del All Star Game

Inclusivo y accesible, pero sin dónde jugar: la lucha del disc golf por ganarse un espacio en el Perú
Historias

Inclusivo y accesible, pero sin dónde jugar: la lucha del disc golf por ganarse un espacio en el Perú

Jesús Pinedo, peleador peruano de MMA: “Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”
ECData

Jesús Pinedo, peleador peruano de MMA: “Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”

Bad Bunny, Zara y el Super Bowl: cuando la moda enciende el debate digital y rompe el internet con un outfit
DT

Bad Bunny, Zara y el Super Bowl: cuando la moda enciende el debate digital y rompe el internet con un outfit