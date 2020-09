Milwaukee Bucks, gran candidato para quedarse con el anillo de la NBA, quedó eliminado de los PlayOffs tras caer por 4-1 frente a Miami Heat en las semifinales de la Conferencia Este. Sin dudas, un fracaso mayúsculo para un franquicia que dominó a placer en la temporada regular. Las críticas apuntan hacia Giannis Antetokounmpo: mucho MVP, cero anillos. Sin embargo, existe una historia muy parecida a lo que sufrió el equipo de Mike Budenholzer hace algunos años con otro MVP como blanco de las habladurías.

Primeros de la Conferencia Este, con el MVP en sus filas y eliminados en PlayOffs. Sí, me refiero a Cleveland Cavaliers del 2009. Ese gran equipo de LeBron James que no pudo ser la kriptonita de ‘Superman’ Howard y sus Orlando Magic en la final del Este. Pese a dominar la temporada regular y contar con el MVP de la temporada regular, cayeron por 4-2 frente al equipo de Stan Van Gundy, privando al mundo de presenciar una final entre Kobe Bryant y ‘The King’.

Coincidencias del baloncesto, en ambas debacles, sus estrellas tenían 25 años cada uno. Sin embargo, los caminos podrían ser distintos: LeBron James, tras caer frente al Magic, cumplió una temporada más con los Cavaliers y luego partió al Heat; Giannis, cumplirá con su último año con los Bucks y se especula que desea quedarse en el cuadro blanco y verde.

¿Qué aprendió LeBron James tras ese 2009?

Que no bastaba con destacar como anotador. La derrota lo curtió y lo elevó a ser un mejor jugador. Antes de esa temporada (2008-2009), LeBron había dominado la liga pero solo de manera superficial. Su capacidad atlética era prodigiosa y su versión anotadora lo catapultaba a otra dimensión. Un líder espiritual. Sin embargo, en la postemporada todo cambia.

Le ha sucedido a Luka Doncic en el pasado reciente: todo es más difícil en los PlayOffs. No hay bandejas fáciles ni te dejarán pasar para una volcada. Te darán el foul y hay que tener temple para recibirlo y para volver a intentarlo. No es casualidad que un rookie no pueda llevar a su equipo a conseguir un campeonato. Ni el propio Jordan pudo realizar dicha gesta.

LeBron James, secundado por Mo Williams y Delonte West, no consiguieron alcanzar las finales en el 2009

Los golpes duelen, por obvio que suene esto, y un joven es más fácil de amedrentar. James sufrió mucho para destacar en los últimos cuartos en la postemporada en sus primeros años en la NBA. Se llevó muchos apelativos y críticas por no conseguir un anillo con Cleveland pese a tener temporadas dominantes.

En la 2009-10 volvió a intentarlo con un equipo que sin él hubiese sido mediocre. Se topó con los Celtics, quienes lo eliminaron en semifinales de Conferencia. Al estilo Lionel Messi, harto de la falta de proyectos deportivos, optó por no renovar y cambiar de aires.

¿El resultado? Ocho viajes consecutivos a las finales de la NBA: cuatro con Miami Heat y cuatro en su vuelta a Cleveland Cavaliers. Ganó tres anillos, dos en Florida y uno en Ohio. Y sobretodo, el respeto y un lugar en la historia grande de la NBA.

¿Qué debe aprender Giannis Antetokpunmpo luego de un nuevo fracaso?

Volver a intentarlo. Manu Ginobili, en “Un encuentro en primera persona”, afirmó: “No hubo un atleta en la historia que ganó más de lo que perdió en cuanto a campeonatos”. Como sucede en todos los torneos, lo normal es perder. En la NBA, triunfa uno de 30 todos los años, no es un factor común terminar con el anillo de campeón.

A Giannis le ha sucedido lo que es común a esa edad en la NBA. Las estrellas demoran en cuajar debido a que deben asimilar las derrotas para conseguir las victorias. No es la excepción a la regla, pero deberá trabajar más duro. Un MVP no puede tener 30.4% desde la línea de tres puntos teniendo en cuenta que el baloncesto ha mutado hacia ello.

Giannis no pudo disputar el último partido de Bucks debido a una torcedura de tobillo

Los tiros de dos puntos son válidos, pero el Heat eliminó a Bucks a triplazo limpio. Y ese es un juego en el que el griego no puede competir. Deberá comprender que es parte del proceso y asimilar las críticas. Hay que tener en cuenta que en estos Bucks, ninguno contaba con experiencias de campeonato. Ni los veteranos Korver y Hill han conseguido un anillo, eso cuenta en situaciones límites.

Giannis deberá estudiar mucho el juego de los rivales. Los dos pasos para volcarla ya no son suficientes, como le sucedió a LeBron en su momento. Deberá desarrollar su juego en el poste y mejorar su habilidad para pasar el balón. 4.3 asistencias es una media mediocre para un jugador que busca impactar en la liga.

Por último, tiene que aprender que los PlayOffs son distintos a la temporada regular. En estas últimas dos temporadas, han sufrido bloqueos mentales en situaciones claves. En la temporada pasada, tras aventajar por 2-0 a Raptors, cayeron en los cuatro siguientes partidos. En la presente temporada, cayeron en el terrible hoyo del 0-3 y sin una gran respuesta de Antetokounmpo.

La postemporada diferencia a un buen jugador de una superestrella. Pese a los trofeos de MVP y galardones individuales, Giannis aun no prueba ser un All Star en la NBA.

