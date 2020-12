Conforme a los criterios de Saber más

Mucho se habla sobre la NBA y los talentosos jugadores que suelen regalar volcadas, ser dominantes con el físico o mucha precisión en los tiros de larga distancia. Sin embargo, en la liga conviven jugadores que no son tan prodigiosos, pero de igual forma tienen éxito en la élite del baloncesto mundial. Jae Crowder, alero de Phoenix Suns, le contó a El Comercio todo lo que tuvo que hacer para subsistir por casi una década en la NBA.

Tras vencer por 111-86 a New Orlean Pelicans, pude acceder a la conferencia de prensa de Phoenix Suns. Jae Crowder, la figura del partido con 21 puntos y dos rebotes, me contestó sobre su ética de trabajo y lo que necesitó para tener éxito en la NBA.

“Bueno, cuando entré a la NBA pude compartir vestuarios con grandes veteranos como Vince Carter, Dirk Nowitzki, Elton Brand o Shawn Marion; ellos me ayudaron a convertirme en un profesional. Antes, no entendía como manejar una vida profesional, no sabía comer bien, entrenar a mis horas, descansar lo suficiente. Ellos me vieron como un hermano menor y me enseñaron a ser mejor”, afirmó.

Luego acotó: “No sabía como trabajar duro. No lo hice durante la universidad ni en mis inicios en la NBA, ellos me ayudaron a trabajar mejor. Tuve que preguntar, aprender y también preguntar, tenerlos como ejemplo me ayudó mucho. Todo lo que ves ahora, mi liderazgo y mi ética de trabajo provienen de lo aprendido con esos jugadores que te mencioné”.

Ex primer pick del NBA Draft: “Disfruto jugar con Devin Booker y Chris Paul”

DeAndre Ayton, pivot estelar de Suns, se refirió a la posibilidad de ser llamado como la “tercera fuerza” del equipo, teniendo en cuenta que están liderados por Chris Paul y Devin Booker. Asimismo, el primer pick del NBA Draft del 2018 afirmó que le resulta “grandioso” compartir equipo con ambas estrellas.

“No me importa ser la tercera fuerza del equipo. Amo jugar con Devin Booker y Chris Paul, son grandes jugadores. Paul me está ayudando tanto en ataque como en defensa, tu sabes, es una fuerza dominante. Es algo realmente grandioso que los tres podamos compartir equipo, pero estamos dándonos tiempo para conocernos bien”, afirmó.

Pivot de Suns: “Tenemos mucha química como equipo”

Por último, conversé con Dario Sáric, pivot suplente de Suns, sobre la química que tiene el equipo de cara a la temporada 2020-21. El croata afirmó que se sienten muy cómodos jugando uno al lado del otro. Asimismo, destacó que son buenos jugadores y muy buenas personas.

“Creo que la química está muy bien. Mejoramos ese aspecto en la ‘Burbuja’ en la temporada pasada y ahora hemos añadido dos nuevos jugadores, pero como te digo, son buenas personas. La química se mantiene y lo puedes ver en los partidos, nos damos ánimos, celebramos las jugadas en el banco, el feeling de la burbuja se mantiene y eso es bueno”, afirmó.





