Resumen

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Luka Dončić ha anotado más de 40 puntos en los últimos 4 partidos, el primer Laker desde Kobe Bryant. (Foto: Getty Images)
Luka Dončić ha anotado más de 40 puntos en los últimos 4 partidos, el primer Laker desde Kobe Bryant. (Foto: Getty Images)
/ Ben Liebenberg
Por Raúl Castillo

El centro de la NBA pasó de la cancha al quirófano ante la plaga de lesiones que azota al mejor básquet del mundo: Jalen Williams se fracturó el peroné y, de paso, se dislocó el tobillo izquierdo, Cason Wallace sufrió un desgarro de labrum en el hombo izquierdo, Chet Holmgren se desgarró el tendón rotuliano y Anthony Edwards se sometió a una artroscopia de la rodilla derecha, entre una lista de decena de jugadores que ha tenido que ausentarse en las primeras semanas de la temporada regular. En el camino, unas franquicias han aprovechado las bajas de algunos equipos, para imponerse en el arranque y otras han iniciado con bastante incertidumbre ante la expectativa que había sobre el inicio. 76ers, Rockets, Trail Blazers, Grizzlies, Lakers, Thunder y Pistons han comenzado con buen paso, mientras que nos preguntamos cuando podría darse el despegue de los Knicks.

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