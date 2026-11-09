El centro de la NBA pasó de la cancha al quirófano ante la plaga de lesiones que azota al mejor básquet del mundo: Jalen Williams se fracturó el peroné y, de paso, se dislocó el tobillo izquierdo, Cason Wallace sufrió un desgarro de labrum en el hombo izquierdo, Chet Holmgren se desgarró el tendón rotuliano y Anthony Edwards se sometió a una artroscopia de la rodilla derecha, entre una lista de decena de jugadores que ha tenido que ausentarse en las primeras semanas de la temporada regular. En el camino, unas franquicias han aprovechado las bajas de algunos equipos, para imponerse en el arranque y otras han iniciado con bastante incertidumbre ante la expectativa que había sobre el inicio. 76ers, Rockets, Trail Blazers, Grizzlies, Lakers, Thunder y Pistons han comenzado con buen paso, mientras que nos preguntamos cuando podría darse el despegue de los Knicks.

Rockets. Tienen récord de 7-2 con un Kevin Durant (38) cediendo el protagonismo y darles mayor libertad para controlar el ataque a jóvenes talentos que han madurado. Şengün promedia 23.3 puntos, 8.7 rebotes, 7.8 asistencias con porcentajes de tiro de 57.4. Sus números, simplemente, son asombrosos para un equipo que impone su presencia en la zona pintada y aspira -por qué no- a unas finales de la NBA. El inicio es dominante, ahora solo toca ver la regularidad en uno de los protagonistas al inicio de campaña.

Ratio ofensivo: 120.0 (3°)

Ratio defensivo: 109.6 (9°)

Grizzlies. Ostentan un récord de 6-3, puede que se caigan, aunque solo dos conjuntos que han iniciado con un 5-0 una temporada regular, no han clasificado a los playoffs. En otras palabras, todo apunta a qué darán un golpe en la mesa. Están en gran forma, tienen intensidad y fuerza y nombre que llama la atención a todos: Cameron Boozer. “Creo que somos mejores de lo que gente piensa”, indicó el novato de 19 años, que fuera la tercera selección del Draft.

Ratio ofensivo: 114.5 (13°)

Ratio defensivo: 108.6 (7°)

Thunder. Abrieron la temporada con victoria en San Antonio y en casa ante los Nuggets. Sin Williams, Wallace y Holmgren, Oklahoma mantiene la profundidad necesaria para seguir adelante. Shai Gilgeous-Alexander tendrá que rendir al mismo nivel que en sus temporadas de MVP, para mantener a una plantilla que aún le queda talento con Isaac Hartenstein y compañía.

Ratio ofensivo: 113.0 (16°)

Ratio defensivo: 108.8 (8°)

Oklahoma City Thunder sigue en subida, pese a la lesión de tres de sus titulares. (Foto: Getty Images) / Joe Murphy

Lakers. Dončić tiene títulos de máximo anotador, ha llegado a las finales de la NBA y solo necesita saber cómo ganar un título y ser elegido MVP. El esloveno supera partidos de más de 50 puntos, pero necesita de un equipo lo suficientemente bueno para ser finalista en esta temporada. Los Ángeles tienen récord de 8-2 con Austin Reeves y Walker Kessler como socios de Luka. ¿Será suficiente? Se presume que no, quién sabe y mantienen el ritmo.

Ratio ofensivo: 121.4 puntos (1°)

Ratio defensivo: 113.6 (21°)

Spurs. Con Victor Wembanyama en defensa, el equipo es una muralla frente al aro. Sin embargo, a diferencia de la temporada pasada, Mitch Johnson, DT de San Antonio, no saca mucho jugo del banquillo y extiende los minutos de su quinteto titular. ‘Wemby’, Harper, Fox, Vassell y Castle. Por ahora, la franquicia de Texas tiene un punto a mejorar: tiros de campos (46.5%). De igual forma, el plantel ha recuperado el paso, pues se han recuperado tras un 0-2 en el inicio. Definitivamente, promete con un 7-2.

Ratio ofensivo: 117.4 (4°)

Ratio defensivo: 108.1 (5°)

Victor Wembanyama promedia 29.1 puntos esta temporada, el cuarto mejor de toda la NBA. (Foto: Getty Images) / Ezra Shaw

Trail Blazers. Sin Morant por una lesión en el tobillo, el juego de Portland recae en el poder de anotación de Lillard, la efectividad en la pintura de Clingan y la generación de juego de Avdija. Un arranque con cinco triunfos fuera de casa representa una señal en el mejor básquet del mundo. Ahora deben sostener el nivel.

Ratio ofensivo: 120.0 (2°)

Ratio defensivo: 111.4 (12°)

Sixers. Han estado debajo en el marcador por doble dígito en tres de sus nueve partidos y han podido remontar el juego. Philadelphia tiene garra, pero eso no es sostenible. El conjunto de Nick Nurse necesita la forma de encontrar victorias más fáciles, sobre todo teniendo a Embiid, LeBron, Maxey y Simons, un cuarteto envidiable en el mejor básquet del mundo. Son el candidato del Este.

Ratio ofensivo: 108.9 (22°)

Ratio defensivo: 106.4 (3°)

Pistons. Perder a Duren por lesión de isquiotibiales es difícil y que Thompson tenga un tobillo sentido, agrava aún más la situación. No obstante, Detroit tiene una plantilla completa. Si bien John Collins tuvo un debut para el olvido, rindió mejor contra Miami y Filadelfia. Duncan Robinson también ayuda.

Ratio ofensivo: 112.4 (17°)

Ratio defensivo: 103.0 (1°)

Knicks. Solo los Kings y los 76ers obtienen menos puntos de sus suplentes que Nueva York al inicio. El equipo de Mike Brown acumula tantas derrotas al comienzo de la temporada como en toda la postemporada de 2026. Si no fueran los campeones defensores, los Knicks ya estarían siendo objeto de críticas.

Ratio ofensivo: 113.3 (14°)

Ratio defensivo: 108.5 (6°)

Así se encuentra el mejor básquet del mundo. Para ti, ¿quién es tu favorito de esta temporada?

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