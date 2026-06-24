El NBA Draft 2026 comenzó este martes 23 de junio con la primera ronda, una jornada en la que las franquicias seleccionaron a los primeros 30 talentos de una nueva generación de jugadores. El evento continuará este miércoles 24 con la segunda ronda, completando las 60 elecciones previstas por la liga.

Los Washington Wizards fueron los grandes protagonistas del inicio del Draft tras quedarse con la primera selección global luego de ganar la Lotería del Draft. La franquicia tendrá la oportunidad de incorporar a una de las figuras llamadas a marcar una nueva era en la NBA.

Esta clase llega encabezada por nombres como AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer, considerados entre los prospectos más destacados del baloncesto universitario e internacional. A continuación, repasamos el orden de selección y los jugadores elegidos en la primera ronda del NBA Draft 2026.

Todos los picks del NBA Draft 2026: Las selecciones de la primera ronda

Washington Wizards – AJ Dybantsa Utah Jazz – Darryn Peterson Memphis Grizzlies – Cameron Boozer Chicago Bulls – Caleb Wilson Los Angeles Clippers (vía Indiana) – Keaton Wagler Brooklyn Nets – Mikel Brown Jr. Sacramento Kings – Darius Acuff Atlanta Hawks (vía Pelicans) – Kingston Flemings Dallas Mavericks – Morez Johnson Jr. Milwaukee Bucks – Brayden Burries Golden State Warriors – Yaxel Lendeborg Oklahoma City Thunder – Aday Mara Milwaukee Bucks (vía Heat) – Nate Ament Charlotte Hornets – Hannes Steinbach Chicago Bulls (vía Portland) – Dailyn Swain Memphis Grizzlies (vía Suns) – Bennett Stirtz (traspasado a Oklahoma) Oklahoma City Thunder (vía 76ers) – Ebuka Okorie (traspasado a Detroit) Charlotte Hornets (vía Magic) – Christian Anderson Toronto Raptors – Allen Graves San Antonio Spurs (vía Hawks) – Jayden Quaintance Detroit Pistons (vía Timberwolves) – Kareem López (traspasado a Memphis) Philadelphia 76ers (vía Rockets) – Labaron Philon Atlanta Hawks (vía Cavaliers) – Zuby Ejifor New York Knicks – Cameron Carr (traspasado a Lakers) Los Angeles Lakers – Sergio de Larrea (traspasado a Dallas) Denver Nuggets – Tarris Reed (traspasado a San Antonio) Boston Celtics – Chris Cenac Jr. Minnesota Timberwolves – Joshua Jefferson (traspasado a Brooklyn) Cleveland Cavaliers (vía Spurs) – Alex Karaban (traspasado a Sacramento) Dallas Mavericks (vía Thunder) – Koa Peat (traspasado a Phoenix)

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