NBA Draft 2026: lista completa de picks de primera ronda y jugadores seleccionados por cada equipo. (Foto: NBA)
NBA Draft 2026: lista completa de picks de primera ronda y jugadores seleccionados por cada equipo. (Foto: NBA)
Por Redacción EC

El NBA Draft 2026 comenzó este martes 23 de junio con la primera ronda, una jornada en la que las franquicias seleccionaron a los primeros 30 talentos de una nueva generación de jugadores. El evento continuará este miércoles 24 con la segunda ronda, completando las 60 elecciones previstas por la liga.

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