Hubo un tiempo no tan lejano en el que los Cavaliers luchaban por la finales y los Warriors eran recurrentes al NBA Draft para captar talento universitario y mejorar su presente; hasta hace un año, era totalmente inverso. Cuando aun no aparecían talentos como Curry, Durant, Antetokounmpo, entre otros; LeBron James ya dominaba la liga a temprana edad. No obstante, nunca pudo disputar una final frente a otro gran talento como Kobe Bryant. La única ocasión en la que estuvo cerca fue en la temporada 2008-09, pero Dwight Howard y su Orlando Magic privaron al mundo de esa anhelada serie.

La temporada 2008-09 tuvo todos los condimentos que la liga quería para continuar con la expansión de la marca NBA a nivel global. En tiempos de BlackBerry y con el iPhone 3GS en el mercado, el comisionado David Ster aun tenía la barrera de las comunicaciones para llegar a más mercados. Es por eso que esperaban talento joven inspirador desde las universidades y que las estrellas tengan duelos atractivos a nivel mundial.

El arribo de Derrick Rose a la NBA inyectó emoción en Chicago y reavivó el recuerdo de un joven Michael Jordan. Asimismo, los que arribaron en 2003 ya comandaban la liga con un LeBron James a plenitud junto a D-Wade, Carmelo Anthony, entre otros. Una época en la que equipos como L.A. Clippers, Warriors, Bucks o Raptors no luchaban por los primeros puestos.

Con los Cavaliers de LeBron como primeros del Este y el MVP de la temporada regular para ‘The King’, y del otro lado los Lakers de Kobe dominando el Oeste, la expectativa de poder tener una final entre ambos equipos crecía conforme pasaban los PlayOffs. Este duelo traería el recuerdo de los clásicos entre Lakers vs. Celtics, Magic Johnson vs. Jordan, Jordan vs. Utah Jazz o Lakers vs. Kings. Un enfrentamiento Kobe Bryant vs. LeBron James en las finales de la NBA hubiesen marcado un antes y un después; sin embargo, nunca ocurrió.

Cleveland barrió con Detroit y Atlanta en las primeras dos rondas de los PlayOffs con LeBron James en plan estelar. El ritmo de partidos de la postemporada es monstruoso, hay baloncesto de forma interdiaria, por lo que eliminar rápido a tu contrincante te da la ventaja de descasar mientras esperas por tu rival. Esto puede ser leído de dos formas: tener días sin competencia te hace perder el ritmo o te ayuda a llegar en mejor condición física.

Los Cavaliers cerraron la serie frente a los Hawks de Atlanta el 11 de mayo y esperaron hasta el 20 del mismo mes para disputar el primer partido de las finales de la Conferencia Este. Nueve largos días que terminaron perjudicando a los ‘Cavs’. Su rival, el Orlando Magic, tuvo que emplearse a fondo para eliminar en siete partidos a Celtics el 17 del mes en mención.

LeBron James dominó las dos primeras series de la postemporada del 2009 | Foto: AFP

La serie fue emocionante de principio a fin: el Magic silenció ‘The Q’ tras ganar el primer partido de la serie por 107-106. El segundo encuentro, los fanáticos de Cleveland estuvieron en vilo hasta que un tiro sobre la bocina de LeBron James empató la serie con un triunfo por 96-97. Tras ello, Magic y Cavaliers cumplieron con ganar sus duelos de locales para llegar a un juego seis decisivo.

LeBron James, ya laureado como MVP de la temporada regular, era criticado por sus estadísticas y performance en partidos decisivos. Hasta ese 30 de mayo del 2009, ‘The King’ había enfrentado tres partidos al borde de la eliminación, cayendo en las tres ocasiones, aunque con desempeños importantes.

Fecha Serie/# de partido Ciudad Resultado Minutos jugados Puntos Rebotes Asistencias 21/05/2006 Semifinales de Conferencia Este/Juego 7 Detroit 79-61 | Eliminado 46:45 27 8 2 14/06/2007 Finales de la NBA/Juego 4 Cleveland 83-82 | Eliminado 46:25 24 6 10 10/05/2008 Semifinales de Conferencia Este/Juego 7 Boston 97-92 | Eliminado 46:48 45 5 6

17,461 espectadores fanáticos colmaron el Amway Arena para presencia el juego 6 de las finales de la Conferencia Este. La expectativa aumentó debido a que un día antes, el 29 de mayo, Kobe Bryant y sus Lakers eliminaron a los Nuggets de Carmelo Anthony, obteniendo su boleto para las finales.

Sin embargo, Dwight Howard tenía otros planes en mente. Con un elenco bastante polifuncional con Jameer Nelson, Rashard Lewis, Courtney Lee, Rafer Alston, el francés Mickäel Piétrus, Anthony Johson, Marcin Gortat y el turco Hidayet Türkoğlu; el cuadro dirigido por Stan Van Gundy dejó fuera a ‘The King’ y con ello se fue la única chance real de ver a Kobe Bryant vs. LeBron James en las finales de la NBA.

El partido tuvo a un ‘Superman’ Howard dominante con 40 puntos, secundado por los 18 que aportó Rashard Lewis. En el aspecto defensivo estuvieron implacables: Dwight capturó 14 de los 47 rebotes del equipo, frente a los 34 alcanzados los Cavaliers. Si bien LeBron James tuvo 25 puntos, siete rebotes y siete asistencias, su +- fue de -12 con él en el campo, no siendo un factor decisivo para su equipo en un juego de eliminación.

El resto es historia, Orlando llegó a las finales de la NBA pero no pudo ante un Kobe Bryant inspirado, quien se quedó con el MVP de las finales tras vencer por 4-1 en la serie final.

En campo del Magic, Kobe Bryant gritó campeón | Foto: AP

Sobre otro posible encuentro entre LeBron James, en su etapa en Miami Heat y su retorno a Cleveland, frente a ‘The Mamba’ en unas finales, repasamos las instancias en la que ambos quedaron en las postemporadas siguientes hasta que Kobe Bryant le dijo adiós a la competencia profesional en 2016.

Cabe destacar que en la temporada 2012-13, Bryant se rompió el tendón de Aquiles y no jugó la postemporada, por ello no se incluye en el cuadro.

Temporada LeBron James Kobe Bryant 2009-10 Con Cavaliers, eliminado en semifinales de Conferencia Este vs. Celtics (4-2) Campeón tras vencer a Celtics (4-3) 2010-11 Con Heat, cayó en la final de la NBA frente a Dallas (4-2) Eliminado en semifinal de Conferencia Oeste frente a Dallas (4-0) 2011-12 Con Heat, campeón tras vencer a OKC (4-1) Eliminado en semifinal de Conferencia Oeste frente a OKC (4-1) 2013-14 Con Heat, cayó en la final de la NBA frente a Spurs (4-1) No clasificó a los PlayOffs 2014-15 Con Cavaliers, cayó en la final frente a Warriors (4-2) No clasificó a los Playoffs 2015-16 Con Heat, campeón tras vencer a Warriors (4-3) No clasificó a los Playoffs

Último duelo entre ambos en la NBA | Foto: AP

