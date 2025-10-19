El mejor básquet del mundo está de regreso: los grandes candidatos y las razones para destronar al Oklahoma City Thunder en la NBA

Hace ocho temporadas que un equipo no repite título en el mejor básquet del mundo. Tras el campeonato pasado, el Thunder corre con la misión de crear un legado en Oklahoma, uno de la mano de Shai Gilgeous-Alexander (27), Chet Holmgren (23) y Jalen Williams (24). Definitivamente, el campeón de la NBA es el equipo por batir: recupera a todos los jugadores de rotación, tiene una generación de jóvenes en ascenso y no hay razón plausible para dudar de una plantilla, que mejora con el transcurso de los años. La cuestión -más bien- está en la mentalidad y el hambre de gloria de esta generación de profesionales: pasan de cazadores a ser cazados. La motivación y el cansancio pueden ser un poco diferentes en una campaña de defensa del título. ¿Podría pasar algo diferente? Este el presente de cada uno de los rivales del conjunto de Mark Daigneault.

El frente en la Conferencia Este

Los ‘Cavs’ ganarán muchos partidos en la temporada, pero tienen un talón de Aquiles a la fecha: su salud, los tiros de tres puntos y experiencia para llegar hasta el final. Ya han sido candidatos y han quedado en el camino en el pasado. Max Strus estará fuera los primeros meses, tras una fractura en la base del quinto hueso metatarsiano del pie izquierdo, mientras que De’ Andre Hunter nunca ha jugado más de 67 encuentros en una temporada: con 27 años, tiene dolores crónicos de rodilla.

No obstante, hay convicción de que los años de experiencia que han acumulado juntos Evan Mobley, Jarrett Allen, Darius Garland y Donovan Mitchell les dará una ventaja frente a sus rivales, que se repotencian con la llegada de Lonzo Ball, Thomas Bryant y Larry Nance Jr. A diferencia de anteriores versiones del equipo, Cleveland tendrá una gestión diferente de minutos jugados, para que el equipo llegue mejor preparado a las exigencias de los playoffs. La incorporación de Nance y Bryant como pívots suplentes le da a Cleveland más profundidad en la posición. Definitivamente, pueden ser el N°2.

Knicks. Nueva York cuenta con entrenador nuevo: Mike Brown, ex Sacramento Kinks. La misión del nuevo DT es parecida a la de Cleveland: gestionar el desgaste. La campaña pasada, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns Towns, Mikal Bridges, Josh Hart y OG Anunoby jugaron más de 200 minutos más que cualquier otro quinteto regular durante la temporada la temporada regular. En cuestión de fichajes, añadieron profundidad: Jordan Clarkson y Ghershon Yabusele son buenas incorporaciones. La gerencia hizo todo lo posible por reforzar la banca, para poder hacer frente en el Este. Veremos si es suficiente.

Celtics. Con Jason Tatum fuera por toda la temporada (tendón de Aquiles) y tras perder a Jrue Holiday, Al Horford, Kristaps Porzingis y Luke Kornet, Boston es un equipo más joven. ¿La revolución? Boston considera que debe correr mucho más rápido y Jaylen Brown está entusiasmado con la idea. A lo largo de los últimos años, el escolta siempre ha sugerido al equipo a jugar más rápido. “No se trata de simplemente de lanzar y tirar con 20 segundos en el reloj de posesión, se trata de entrar en acción pronto para tener oportunidades en un inicio”, dijo Luka Garza, reciente incorporación que se unió a Anfernee Simons. En conclusión, estamos ante otro equipo. Tan solo queda observarlos, así como –finalmente- Milwaukee Bucks y Giannis Antetokoumpo, siempre una incógnita como Indiana Pacers, que no tendrá a Tyerese Haliburton -lesión- y pierde a Myles Turner, hoy con Giannis.

Así se jugará la temporada 25-26 en el mejor básquet del mundo. (Diseño: Christian Marlow)

El caso de la Conferencia Oeste

Al otro lado, tenemos a los Rockets, Warriors, Lakers y Nuggets. Houston es una caja de Pandora: perdió a Jalen Green, Dilon Brooks y Cam Whitmore y la situación empeoró con Fred VanVleet, quien se rompió el ligamento cruzado una semana antes del campamento de entrenamiento. Con la llegada de Kevin Durant, el conjunto de Ime Udoka aspira consolidarse para el final de la temporada, con una alineación formada por ‘Durantula’, Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Alpheren Segun y Steven Adams, es decir, una alineación de tamaño con jugadores –todos- con más de 2 metros de altura.

En la temporada 2024-25, los Rockets ocuparon el primer puesto tanto en rebotes ofensivos como en rebotes totales, además de ocupar el quinto lugar en la clasificación defensiva de la liga. Con Durant, se espera seguir la misma línea, aunque también más anotadora.

Warriors. Steve Kerr tiene contrato hasta el final de temporada, aunque afirma sentirse cómodo para una nueva campaña. El núcleo de los Warriors, compuesto por Stephen Curry, Draymond Green y Jimmy Butler, tiene vínculo hasta el 2026-27. Dado el vínculo que Kerr ha desarrollado con Curry y la frecuencia con la que ha hablado de lo mucho que disfruta entrenando al futuro miembro del Salón de la Fama, todo apunta a que continuará, dependiendo de lo que pase al final. Con la llegada de Horford y la renovación de Jonathan Kuminga, Golden State tiene un equipo de campeonato, de no sufrir de lesiones.

Lakers. Uno menos cansado, pero el otro estará más. Luka Doncic es feliz con su nuevo cuerpo, uno que ha preparado para ganar su primer anillo; sin embargo, lo opuesto para con LeBron LeBron. Toca ver los desafíos físicos para un profesional que jugará por 23 años en el mejor básquet del mundo y que debutaría recién en noviembre.

Nuggets. Enviaron a Michael Porter Jr. a Brooklyn a cambio de Cam Jonshon, le dieron un pívot de calidad de Nikola Jokic con Jonas Valanciunas y trajeron a Tim Hardaway, un anotador de calidad. Si tenemos a Jamal Murray con un estao físico a pleno, tenemos a otro candidato. “Mi plan es ser un Nugget para siempre”, indicó Jokic antes del inicio de una nueva temporada.

Así arranca la fiesta del mejor básquet del mundo. Con todos los pretendientes y a la espera de que puedan hacer Victor Wembanyama en su tercera temporada como Spurs, así como el debut de Cooper Flagg en los Dallas Mavericks.

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.