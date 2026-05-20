Acabado el partido de los San Antonio Spurs, los jugadores regresan a los camerinos para descansar y tomarse una pausa después de 48 minutos de alta intensidad en la duela. Al sentarse, cada uno toma su maletín, coge su celular y mira un WhatsApp de último minuto: el mensaje es de Gregg Popovich, el jefe de operaciones de la franquicia. “Probablemente hablo tres veces por semana con él por teléfono”, cuenta Devin Vassell, escolta del equipo. “Al final del día, siempre te da su opinión y te lo dice con honestidad”, agrega.

Para la mayoría, la fuerza de los Spurs radica solo en la habilidad sobrenatural de Victor Wembanyama y de la compañía de De’Aaron Fox, Stephon Castle y Dylan Harper, pero el secreto se encuentra en la filosofía de la franquicia y el poder de la palabra de su antiguo entrenador.

Los Spurs regresaron a los playoffs de la NBA después de siete temporadas; a unas Finales de Conferencia, tras 11. Para ganar partidos, necesitas de talento; para superar dos llaves -con un plantel con poca experiencia en encuentros de eliminación directiva- necesitas de liderazgo y experiencia. Mitch Johnson, de 39 años, es un técnico que ha seguido la línea de carrera con los Spurs, aunque para este tipo de juegos, ha necesitado de ‘El Jefe’.

Gregg Popovich es el actual jefe de operaciones de los San Antonio Spurs. (Foto: Getty Images) / Michael Gonzales

El impacto de Popovich en los Spurs

Desde los playoffs, Popovich participa con más frecuencia en las reuniones con el cuerpo técnico y de video con los jugadores del plantel. Cuando el avión del equipo aterrizó en Texas, después de que Wembanyama fuera expulsado del partido 4 frente a los Minnesota Timberwolves, se vio la imagen de Gregg al lado del ‘Alien’. “Te dice que lo necesitas oír, a veces se dicen muchas tonterías, pero necesitas oír la verdad y él te lo dirá”, dijo Vassell.

“Está en otra posición, pero no deja de tener la visión. Siempre está en las prácticas, va a casi todos los partidos. Yo no tengo dudas de que ha estado en más sesiones de video”, confiesa Fabricio Oberto, ex Spurs (2005-2009) y comentarista de la NBA en ESPN Deportes al El Comercio.

“Yo creo que el conjunto y los entrenadores tienen siempre una pincelada de la cultura de los Spurs. Te aparece Manu, te aparece Tim, te aparecen exprofesionales que van a la práctica, van a la cancha y te tratan como si estuvieses jugando. Yo fui en la serie anterior y realmente es increíble. No hay duda de que los jugadores entienden. Popovich te genera esa influencia en el básquet”, agrega el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Fabricio Oberto fue campeón con los San Antonio Spurs en la temporada 2006/07 de la NBA. (Foto: Getty Images) / Michael Gonzales

Para los basquetbolistas es fácil escuchar cuando tienen enfrente al técnico con más victorias en la historia del mejor básquet del mundo. Todos han recibido la mentoría de Popovich en esta temporada, tras su retiro como entrenador el año pasado. Sea cual fuese el resultado de las Finales de Conferencia Oeste ante el Oklahoma City Thunder, hay una conclusión: han crecido con sus consejos y -algún día- serán campeones de la NBA.

Puede que sea en esta temporada, puede que sea en la próxima. Popovich desempeña un papel fundamental en la comunicación entre entrenador y jugador.

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