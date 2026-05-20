Resumen

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Gregg Popovich conversa con todos los jugadores de la franquicia para analizar los pro y contra tras cada partido. (Foto: Getty Images)
Gregg Popovich conversa con todos los jugadores de la franquicia para analizar los pro y contra tras cada partido. (Foto: Getty Images)
/ Michael Gonzales
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Acabado el partido de los San Antonio Spurs, los jugadores regresan a los camerinos para descansar y tomarse una pausa después de 48 minutos de alta intensidad en la duela. Al sentarse, cada uno toma su maletín, coge su celular y mira un WhatsApp de último minuto: el mensaje es de Gregg Popovich, el jefe de operaciones de la franquicia. “Probablemente hablo tres veces por semana con él por teléfono”, cuenta Devin Vassell, escolta del equipo. “Al final del día, siempre te da su opinión y te lo dice con honestidad”, agrega.

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