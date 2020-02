NBA EN VIVO: Deadline del mercado de fichajes EN DIRECTO | Minuto a minuto de los últimos movimientos

Este jueves 06 de febrero se marca el último día para realizar transferencias de cara a la segunda parte de la temporada en la NBA. Sigue minuto a minuto los últimos movimientos de los equipos que buscan reforzarse para pelear en la postemporada que comienza en abril.

Como se recuerda, la temporada de la NBA se parte a la mitad cuando se asoma el fin de semana de estrellas o All Star Weekend. La liga establece que existe un periodo de transferencias que tiene como límite el 06 de febrero.

Iguodala llega al Heat, en canje con Grizzlies

Andre Iguodala se incorporará al Heat de Miami, que pactó el miércoles un canje con los Grizzlies de Memphis para hacerse de un jugador al que había codiciado desde hacía tiempo, informó una persona cercana a las negociaciones.

Como parte del trueque, Iguodala accedió a una extensión contractual por dos años, el segundo de los cuales está sujeto a una alternativa de renovación por parte del club, añadió la persona, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque la operación no se ha concretado.

Andre Iguodala fue MVP de las finales con los Golden State Warriors | Foto: Twitter

La fuente explicó que Miami y Memphis estaban definiendo los términos completos de lo que cedería el Heat como parte del canje. Reveló que un tercer equipo estaría involucrado en la transacción.

Contar con la opción del equipo para la temporada 2021-22 era un componente crítico del convenio para Miami, que pretende contar con espacio para suscribir dos contratos jugosos a mediados de 2021. En el verano anterior y durante días recientes, el Heat había dejado claro ante los demás equipos que no renunciaría a esos planes.

Iguodala fue el Jugador Más Valioso de la final de la NBA en 2015 con los Warriors de Golden State. A mediados del año pasado, fue cedido en canje a Memphis.

TE PUEDE INTERESAR

Kobe Bryant, la leyenda de la NBA

No había jugado con los Grizzlies después de que ambas partes acordaron que lo mejor sería enviarlo a otro equipo. La operación se demoró varios meses, pero Miami se convirtió en su destino.

El Heat llegó a la fecha límite para realizar canjes con la urgencia de reforzar la defensiva perimetral, lo que decantó la balanza en favor de Iguodala. Se desconocía cuándo se incorporará el jugador al Heat, que estaba comenzando el miércoles una gira de cinco partidos, enfrentando a los Clippers en Los Ángeles.

Erik Spoelstra, entrenador de Miami, se negó a hablar del acuerdo durante una charla con periodistas en Los Ángeles.

Covington y Capela destacan en canje de 4 equipos en la NBA

En un complejo canje que involucra a cuatro equipos y 12 jugadores en la NBA, el alero Robert Covington fue transferido a los Rockets de Houston y Clint Capela pasó a los Hawks de Atlanta, informaron a The Associated Press dos personas al tanto de las negociaciones.

La transacción también incluirá a tres selecciones del draft, según las personas que hablaron con AP bajo la condición de preservar el anonimato debido a que la liga aún no ha dado su aprobación al canje de cuatro bandas.

Clint Capela abandonará Houston | Foto: Reuters

Lo esencial de la operación es: Covington y Jordan Bell pasan a los Rockets procedentes de Minnesota; Capela y el brasileño Nene Hilario dejan los Rockets para irse a los Hawks; los Timberwolves obtienen a Malik Beasley y el español Juancho Hernangómez — inminentes agentes libres con restricciones — de Denver; y los Nuggets recibirán a Shabazz Napier de Minnesota más una selección de primera ronda de Houston.

Covington dijo al canal de television KRIV Fox 26 de Houston al llegar al aeropuerto el miércoles que estaba entusiasmado con la nueva oportunidad.

“Estoy abrumado”, respondió Covington cuando se le preguntó cómo se sentía. “Nada más tratando de adaptarme a un cambio de vida drástico en tan corto periodo de tiempo”.

Kobe Bryant, gran leyenda de los Lakers, la NBA y el baloncesto mundial

No quedó claro de inmediato si la consulta con los abogados de la NBA para revisar y aprobar el canje se completaría el miércoles o jueves. El plazo para cambios de jugadores expira el jueves a las 3 de la tarde, hora del este.

El mayor efecto del canje es que Houston queda como un equipo más comprometido en jugar fuera de la pintura, algo que les ha dado buenos resultados en las últimas semanas. El suizo Capela era el único centro que los Rockets alineaban con regularidad, y tienen marca de 10-1 cuando se ha ausentado.

Houston podría adquirir a otro pívot para añadir profundidad en su plantel mediante un canje o una adquisición. El canje de Capela le da cierta flexibilidad financiera a los Rockets para hacerlo.

Covington comenzó su carrera en Houston y se ha convertido en uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA, y todo indica que será una pieza que será un sólido complemento a los astros James Harden y Russell Westbrook.

Denver, tercero en la Conferencia del Oeste, también logra flexibilidad en su nómina, dado que ya no tendrá que definir qué hacer con Beasley y Hernangómez.

MÁS EN DT