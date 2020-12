Conforme a los criterios de Saber más

Los estadios de la NBA tienen una capacidad promedio de más de 17 mil asientos para los fanáticos que solían colmar las gradas en lo que denominaban la “experiencia NBA”. Shows, sorteos, clavadas y buen baloncesto son aspectos que aseguraba la liga en cada uno de los partidos. La pandemia por el coronavirus cambió todo y tuvieron que reinventarse. En principio, terminaron la temporada 2019-20 en la ‘Burbuja’, en Disney; sin embargo, para esta campaña han vuelto a los pabellones habituales, haciendo más notoria la ausencia de público.

Conversamos con Nikola Vucevic, estrella del Orlando Magic, tras el triunfo por 130-120 frente a Washington Wizards en el Capital One Arena, en la capital de Estados Unidos. El pivot montenegrino lideró a su equipo con 22 puntos y 17 rebotes en una noche con bastantes altibajos para ambos equipos

Consultamos sobre los estadios vacíos y la diferencia que existe con la ‘Burbuja’ de Disney. Bien es sabido que la NBA acopló los estadios con múltiples pantallas enormes y ruido ensordecedor para que los pequeños pabellones se asemejen a los campos tradicionales. El resultado fue satisfactorio, ya que los jugadores no se quejaron de los estadios en la ‘Burbuja’. No obstante, para esta temporada, los equipos han vuelto a viajar y visitar distintos estadios.

Así lucían los estadios en la 'Burbuja' de la NBA

Estos tienen capacidades de más de 17 mil asientos. El Capital One Arena, donde jugaron frente a los Wizards, tiene una capacidad de 20,356 asientos y verlo cubierto con telas enormes con publicidad no es muy atractivo para los jugadores. La hipótesis que manejábamos rondaba en torno a que ello afectaba el rendimiento de los jugadores.

Nikola Vucevic nos dijo lo siguiente: “Es muy distinto a la ‘Burbuja’. Como has dicho, en Disney habían pabellones más pequeños y era más fácil cubrirlos para que no lo notásemos. Los fanáticos virtuales, los sonidos de los parlantes y las pantallas enormes disimulaban un poco, casi no notabas que estaba vacío cuando jugabas”.





Luego acotó: “Ahora es mucho más duro porque es una arena mucho más grande y no hay ruido, no hay fanáticos ni si quiera virtuales. Es difícil porque no hay energía que alguien te transmita desde las gradas. Solo tenemos a los bancos de suplentes, que está bien, pero no es suficiente”.

Por último, reflexionó y entendió que es un contexto que nadie hubiese querido presenciar: “Sabemos que es una situación fortuita y que se trabaja día a día para que esto mejore. Espero que todos los meses pueda haber más fanáticos en algunos estadios, eso es algo divertido de ser un deportista profesional, uno se prepara para jugar ante 15 o 20 mil fanáticos”.

Orlando Magic tiene una leve ventaja

Debido a las disposiciones de los equipos de la NBA, algunos pabellones podrán contar con un número reducido de hinchas. Orlando Magic es uno de ellos, ya que permitirán el ingreso de dos mil o tres mil fanáticos por partido. Si bien es una muestra muy pequeña, Vucevic afirmó que resulta representativo debido al contexto.

“Cuando juguemos en casa tendremos tres mil fanáticos y ello hará la diferencia, porque tendremos algo de bulla y nos transmitirán energía, pero de todos modos es complicado. Espero que todas las canchas puedan recibir algo de público para que sea igual para todos”, finalizó.

