La fase regular de la NBA llega este domingo 12 de abril a su última estación, con una cartelera completa de 15 partidos disputándose en simultáneo y con varias franquicias jugándose mucho más que una victoria. La liga confirmó que hoy termina oficialmente la temporada regular, antes del arranque del Play-In Tournament, programado desde el 14 de abril.
En el Oeste, todas las miradas apuntan al choque entre Golden State Warriors y Los Angeles Clippers, un duelo clave por el posicionamiento final. También destacan Jazz vs. Lakers, Thunder vs. Suns y Spurs vs. Nuggets, partidos que pueden alterar los cruces de postemporada en una conferencia muy apretada.
Por otro lado, en el Este, Knicks, Celtics, Cavaliers y Heat buscan cerrar con buenas sensaciones antes de la fase decisiva. A continuación, revisa la lista de los partidos de hoy de la NBA EN VIVO.
Partidos de hoy NBA EN VIVO – Domingo 12 de abril (hora peruana)
- Toronto Raptors vs. Brooklyn Nets – 5:00 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- New York Knicks vs. Charlotte Hornets – 5:00 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Miami Heat vs. Atlanta Hawks – 5:00 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards – 5:00 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Boston Celtics vs. Orlando Magic – 5:00 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks – 5:00 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Indiana Pacers vs. Detroit Pistons – 5:00 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Dallas Mavericks vs. Chicago Bulls – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Houston Rockets vs. Memphis Grizzlies – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
- San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets – 7:30 p. m. | NBA League Pass, Disney Plus
La jornada final de la NBA promete una definición vibrante, con varias franquicias peleando posiciones clave antes del inicio del Play-In Tournament.