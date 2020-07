La NBA volverá al ruedo el 30 de julio con lo que resta de la temporada regular y la postemporada en la denominada ‘Burbuja', en Orlando, Florida. Ante ello, los jugadores y la NBA se reunieron para determinar la forma en la que contribuirán con las protestas sociales contra el racismo y los abusos en contra de las personas afroamericanas.

Frases como ‘Black Lives Matter’ o ' I can’t breathe’ fueron algunas de las escogidas por los jugadores para ponerlas en sus camisetas en lugar de los apellidos o nombres. No obstante, esto es opcional y cada jugador deberá elegir si portar una frase o no.

Ante ello, se ha generado un debate en torno a las formas de las protestas y como esta ha sido minimizada a frases en camisetas que serán explotadas desde el ámbito marketero. Frente a ello, la estrella del Miami Heat, Jimmy Butler, fue bastante claro en su decisión.

Jimmy Butler



🗣️ “He decidido NO tener lema en mi dorsal y tampoco mi apellido. Si no fuese quien soy hoy, no sería distinto a cualquier otra persona de color. Que ése sea mi mensaje. Todo el mundo tiene los mismos derechos sin importar nada”



🎥 @ClayWPLGpic.twitter.com/g19maN1REj — Tercer Equipo NBA (@NBATercerEquipo) July 15, 2020

“He decidido no tener lema en mi dorsal y tampoco mi apellido. Si no fuese quien soy hoy, no sería distinto a cualquier otra persona de color. Que ése sea mi mensaje. Todo el mundo tiene los mismos derechos sin importar nada”, afirmó el talentoso alero, quien participó en el All Star del presente año.

Como se sabe, solo 22 equipos han sido convocados a la ‘Burbuja’ para el retorno de la NBA. Estos cuadros son los que ya se encuentran clasificados o tienen alguna posibilidad de clasificar a la postemporada. El formato de juego es el siguiente: ocho partidos de temporada regular y la postemporada con el formato tradicional. Se jugarán en tres turnos, todos los días de la semana.

Disney acogerá a la NBA | Foto: AP

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Giannis: "El piso donde vivía en Grecia era más pequeño que la suite del hotel donde me alojo"