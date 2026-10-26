La NBA vivió una escena impactante durante el duelo entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Clippers. Jalen Williams sufrió una espeluznante lesión en el tobillo izquierdo tras una caída desafortunada y tuvo que abandonar la cancha en camilla ante la preocupación de sus compañeros y los aficionados. Aunque su equipo consiguió la victoria por 108-101, el resultado quedó en segundo plano por la gravedad de lo ocurrido.

La acción se produjo cuando faltaba poco más de un minuto para el final del encuentro. Williams penetró hacia el aro e intentó completar una clavada, pero tuvo contacto con los defensores Kris Dunn y Derrick Jones Jr. Al caer, apoyó la pierna izquierda de una manera antinatural y su tobillo se dobló en una posición alarmante. El cuerpo médico ingresó rápidamente para atenderlo, mientras los jugadores de ambos equipos observaban conmocionados.

Uno de los momentos más duros se vivió con la reacción de Shai Gilgeous-Alexander. La principal figura del Thunder se llevó la camiseta al rostro, visiblemente afectado por la lesión de su compañero. Después de varios minutos de atención, Williams fue inmovilizado y retirado en camilla, aunque alcanzó a levantar los pulgares para tranquilizar a los aficionados que coreaban su nombre.

🇺🇸 | La lesión en el tobillo de Jalen Williams, jugador de la NBA en Estados Unidos. https://t.co/7ZJjxTjVnl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

Hasta el momento, Oklahoma City no había confirmado un diagnóstico oficial ni el tiempo que el jugador estaría fuera de las canchas. Sin embargo, las imágenes muestran una posible fractura.

La lesión representa un duro golpe para los Thunder, que cuentan con Williams como una de sus piezas fundamentales. El alero de 25 años fue una figura clave en el título de la NBA conquistado por Oklahoma City en 2025, pero la temporada pasada ya había disputado solo 33 partidos de fase regular debido a distintos problemas físicos.

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