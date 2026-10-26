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Resumen

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El basquetbolista Jalen Williams sufrió una impactante lesión en su tobillo izquierdo. (Foto: Agencias)
El basquetbolista Jalen Williams sufrió una impactante lesión en su tobillo izquierdo. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La NBA vivió una escena impactante durante el duelo entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Clippers. Jalen Williams sufrió una espeluznante lesión en el tobillo izquierdo tras una caída desafortunada y tuvo que abandonar la cancha en camilla ante la preocupación de sus compañeros y los aficionados. Aunque su equipo consiguió la victoria por 108-101, el resultado quedó en segundo plano por la gravedad de lo ocurrido.

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