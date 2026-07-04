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Resumen

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LeBron James tendrá un quinto equipo en su carrera profesional. (Foto: Getty Images)
LeBron James tendrá un quinto equipo en su carrera profesional. (Foto: Getty Images)
/ Joe Portlock
Por Raúl Castillo

En la que probablemente sea su última temporada como basquetbolista, el ‘Rey’ vuelve a convocar la atención de todo su pueblo. Su futuro se ha vuelto una incógnita, mientras él se prepara para escribir una nueva historia en la NBA, después de alejarse de Los Angeles Lakers tras 8 años. Ha sido una despedida propia de Hollywood con un desenlace imprevisto, para lo que será la última bienvenida de LeBron James en ¿San Francisco, Cleveland, Miami, Philadelphia, Denver o Minnesota? Todas son posibilidades muy fuertes.

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