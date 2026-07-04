En la que probablemente sea su última temporada como basquetbolista, el ‘Rey’ vuelve a convocar la atención de todo su pueblo. Su futuro se ha vuelto una incógnita, mientras él se prepara para escribir una nueva historia en la NBA, después de alejarse de Los Angeles Lakers tras 8 años. Ha sido una despedida propia de Hollywood con un desenlace imprevisto, para lo que será la última bienvenida de LeBron James en ¿San Francisco, Cleveland, Miami, Philadelphia, Denver o Minnesota? Todas son posibilidades muy fuertes.

Rich Paul, su agente, tiene más mensajes en su WhatsApp que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y probablemente tenga más vuelos programados que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en pleno Mundial. El tema de la reunión es el mismo: traer al número 23, que cumplirá 42 años en diciembre, a la última franquicia de su carrera profesional.

LeBron ha dejado de ser caro: la pasada campaña cobró 52.6 millones de dólares, pero ahora puede pasar a ganar apenas 15 millones para fichar por un equipo que pueda pelear por el título.

LeBron James fue el 1° del Draft del 2003 por los Cleveland Cavaliers. (Foto: Getty Images) / Joe Portlock

LeBron y el Chef en un solo equipo

La primera opción es la más apetecible para todos nosotros: unir a LeBron con Stephen Curry, la rivalidad más grande de la década en el mejor básquet del mundo en un último Last Dance. Ambos comparten la pasión por el trabajo duro diario para mantenerse en la cima y Steve Kerr los tuvo bajo su mando en la última medalla de oro del ‘Dream Team’ en París 2024.

Si LeBron se vuelve un Warrior, Golden State tendría un quinteto de terror: Porzingis, Green, Butler, LeBron y Curry. La incertidumbre reside en la salud de Jimmy, quien se recupera de una lesión del ligamento cruzado anterior. De volver en plena forma, estaríamos ante una plantilla que ningún equipo querría enfrentar en los playoffs. Probablemente, nadie imaginaba una alineación así. Ni siquiera en el PlayStation.

La fórmula del éxito -probablemente- esté en la dosificación en la temporada regular. Kerr puede plantear dos alineaciones como en el beisbol: una con jóvenes para entrar cada noche y otra, con veteranos, para no hacerlos jugar de manera consecutiva hasta los juegos finales.

LeBron James ha sido cuatro veces campeón de la NBA: 2012, 2013, 2016 y 2020. (Foto: Getty Images) / Adam Pantozzi

Volver a casa y las otras opciones

Las otras opciones del ‘Rey’ son volver a Cleveland para estar con Mitchell y Harden, regresar a Miami para hacer dupla con Antetokounmpo o jugar con Embiid en los Sixers, Edwards en los Timberwolves o Jokic en los Nuggets. Todas las propuestas tienes chances de ganar el último partido de la temporada y solo queda esperar a la palabra final del ‘Rey’ en la NBA.

“Siento que cada temporada es como una película para mí y yo estoy viviendo en ella. Soy la estrella de la película. Me siento como cómBatman, Black Panther, todos ellos. Es una sensación increíble”, indicó James tiempo atrás. Ahora, ¿cómo se llama esta historia?

Lo único que falta por conocer es el final. Porque esta será, casi con certeza, la última película de LeBron James en la NBA.

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