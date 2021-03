Conforme a los criterios de Saber más

La NBA se ha caracterizado en el último tiempo por sobreponerse a las adversidades. El año pasado, crearon una burbuja sanitaria para poder terminar su temporada. En esta campaña, cuando los contagios por COVID-19 parecían dispararse, el comisionado Adam Silver cambió el protocolo de seguridad y todo volvió a la normalidad. La situación mejoró a tal punto que se pudo realizar en All Star Game. En Atlanta, la noche del domingo 7 de marzo, Team LeBron venció a Team Durant y El Comercio estuvo presente –desde casa– para conversar con LeBron James.

El Comercio fue el único medio peruano acreditado para el evento. La NBA tuvo que cambiar su tradicional fin de semana de estrellas por un día central debido al coronavirus, por lo que no hubo un “media day” como es característico: todas las conferencias de prensa fueron a la vez.

En el pasado, hemos ingresado a las conferencias de prensa de Los Angeles Lakers; sin embargo, por protocolo de la franquicia, los medios extranjeros preguntan al final. En el caso de LeBron James, solo admite seis o siete preguntas. Sin embargo, para el All Star, los medios solo podían mandar a un acreditado, por lo que el abanico de posibilidades creció a nuestro favor.

LeBron James solo disputó 13 minutos en el All Star Game

LeBron James cerró las conferencias virtuales de la primera parte del día. A las 2:00 p.m., ‘The King’ apareció en las pantallas de la prensa de todo el mundo. 99 medios y solo ocho preguntas: una vez más, no hubo suerte. No obstante, la NBA informó que tras el All Star, todos los jugadores hablarían con los medios.

Para poner en contexto, los jugadores querían irse cuanto antes. LeBron James pidió jugar solo la mitad del partido: anotó cuatro puntos y capturó dos rebotes en solo 13 minutos. Al terminar el partido, mientras Giannis Antetokounmpo celebraba su MVP dentro del State Farm Arena, muchos jugadores ya estaban brindando sus últimas declaraciones para dejar el pabellón y marcharse a las ciudades de sus equipos.

Bron ahead of the pack 💥



(📺: @TNT) pic.twitter.com/WxMyeY9HCw — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 8, 2021

El Comercio en la NBA

LeBron James fue el más veloz y ello provocó que la prensa no ingresase a su sala de zoom. Cuando entré, solo habían 23 personas. Levanté la mano vía zoom y la jefa de prensa nos dio la oportunidad de hacerle una pregunta a ‘The King’: “LeBron, con cuatro títulos, múltiples MVP’s y otros trofeos, ¿qué sigue para ti? Quizás, ¿jugar con tu hijo Bronny en la NBA?”.

James sonrió y respondió lo siguiente: “ Esa es una de mis metas, pero es a largo plazo. Mi hijo está en High School, disfrutando la adolescencia. Sería muy lindo si es que pudiera compartir la cancha con mi hijo en la NBA en algún momento de mi carrera. La liga me ha dado mucho y he tratado de devolvérselo. Lo hago con mi forma de juego, con la forma en la que inspiro a mis compañeros. Sería genial si es que puedo guiar a mi hijo a la NBA, sería un honor para mí. Pero aún tengo muchas cosas que me motivan en mi carrera. Quiero ganar más campeonatos, esa es mi motivación en estos momentos”.





¿Quién es Bronny James?

LeBron Raymon ‘Bronny’ James es el hijo mayor de LeBron James. Nació en el 2004 y recién en 2022-2023 podrá ser elegido para el Draft de la NBA. Es de nacionalidad norteamericana y juega en el equipo de Syerra Canyon School, en Chatsworth, Los Angeles. Cuenta con 5.7 millones de seguidores en Instagram y es pretendido por varios marcas deportivas.

La actualidad no es la mejor para el hijo de LeBron, ya que a inicios de febrero sufrió una lesión a los meniscos por la cual tuvo que ser operado. Sin embargo, pronto se conocerá más sobre él ya que se está produciendo un documental sobre la temporada 2019-20 del Syerra Canyon: “Top Class”, donde Bronny es uno de los protagonistas junto a Zaire Wade (hijo de Dwayne Wade), BJ Boston (hijo de Brandon Boston, Kentucky), Amari Bailey (UCLA), y Ziaire Williams (Stanford).

James promedió 4.1 puntos en 15 minutos por juego como estudiante de primer año. Jugó en los 34 partidos.









Álvaro Martin sobre LeBron James: “Está en la cima de su capacidad e influencia”

Asimismo, conversamos con Álvaro Martín sobre LeBron James y lo que significa para la NBA: “El ASG mostró a un LBJ en la cima de su capacidad e influencia. Su equipo volvió a ganar, y su actitud acerca del Fin de semana de estrellas permeó el ambiente. James notó que sus Lakers están bien, pero que enfrentan retos importantes en la segunda mitad. Deportivamente, la NBA está mucho más turbulenta que en temporadas recientes; no se divisa un favorito claro al título”.

LeBron James regaló dos volcadas en el All Star Game





MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

C2 Sofia Mulanovich Cupo Al Mundial