La NBA ha convertido el 25 de diciembre en una tradición imperdible de baloncesto: cada Navidad, varios equipos se enfrentan en una jornada especial dentro de la temporada regular con encuentros que atraen a aficionados de todo el mundo. En Navidad 2025, la liga ha programado cinco partidos de alto perfil que se podrán seguir en vivo por televisión y streaming, con transmisiones en plataformas como DAZN Baloncesto, NBA League Pass y canales asociados a ESPN y ABC según la región.

El calendario navideño incluye duelos clásicos y choques entre equipos con figuras destacadas de la liga, como los New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers y Denver Nuggets. Estas fechas son aprovechadas por la NBA para ofrecer un espectáculo focalizado, con partidos que se extienden desde la tarde hasta la noche, generando una jornada festiva para los aficionados.

La cobertura televisiva en Latinoamérica estará disponible principalmente a través de DAZN Baloncesto en sus diferentes canales y también por NBA League Pass, mientras que en otros mercados los encuentros se verán por ESPN, ABC y servicios asociados de streaming como Disney+ o la app de ESPN según los acuerdos de derechos.

A continuación, te presentamos un cuadro con los partidos, horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de la jornada de Navidad de la NBA 2025:

Partidos de NBA en Navidad 2025 – Horarios y Canales