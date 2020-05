Patrick Ewing, leyenda viviente de los New York Knicks, dio positivo por coronavirus en Estados Unidos. El ex integrante del equipo de Estados Unidos en Barcelona 1992 se encuentra en un hospital, en Washington, asilado y cumpliendo con el tratamiento respectivo. En redes sociales ya han aparecido mensajes de aliento para el 11 veces jugador del All Star Game de la NBA.

Según informó el periodista especializado en baloncesto en Estados Unidos Shams Charania, Patrick Ewing confirmó que dio positivo por el nuevo coronavirus. Asimismo, también reportó que el entrenador de la Universidad de Georgetown se encuentra aislado en un hospital de la ciudad cumpliendo con el protocolo establecido en todo el mundo por la OMS.

Ewing nunca pudo ganar un campeonato de la NBA ya que fue contemporáneo con los Bulls de Michael Jordan y los Rockets de Hakeem Olajuwon. Ewing siempre comandó a los suyos hacia la postemporada, pero no pudo dar la estocada final ante ambos conjuntos en temporadas distintas.

Asimismo, Patrick Ewing formó parte de la selección de los Estados Unidos, donde consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992, donde en este último formó parte del Dream Team junto a Jordan, ‘Magic’ Johnson, Clyde Drexler, Larry Bird, Karl Malone, entre otros.

El 28 de febrero de 2003, su dorsal 33 fue retirado en una ceremonia en el Madison Square Garden. Ewing continúa siendo uno de los mejores jugadores de la historia del equipo y de los más queridos por la afición neoyorquina, quedando como muestra la calurosa ovación que recibió cuando visitó la ciudad por primera vez como jugador de los Sonics.

