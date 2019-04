NBA Playoffs: A la guerra contra los Golden State Warriors

Comienza la mejor etapa de la NBA: los Playoffs. Dieciséis equipos consiguieron obtener una plaza en la postemporada en base a su rendimiento a lo largo de los 82 partidos. Quince de ellos tienen ahora un solo objetivo en mente: destronar a los bicampeones Golden State Warriors para tener el trofeo Larry O’Brien en sus vitrinas.

NBA Playoffs: todos los datos de la postemporada con Curry y Antetokounmpo como protagonistas. | Foto: GEC

Conferencia Este

Tras la partida de LeBron James a Los Angeles Lakers, la Conferencia Este busca un nuevo rey tras 8 postemporadas consecutivas. Será la primera ocasión desde el 2011 que el campeón de la zona no sea el Miami Heat o Cleveland Cavaliers.

Duelo en el Este: Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard son los favoritos para lucir en los playoffs

Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard lucharán por convertirse en el nuevo rey del Este. | Foto: Reuters/Reuters

¿Quiénes tomaron el mando?

Con 'The King' fuera del mapa, dos estrellas dieron un paso adelante para reclamar el cetro vacante. El griego Giannis Antetokounmpo y sus Milwaukee Bucks (récord 60-22 y líderes absolutos de la NBA) y Kawhi Leonard con los renovados Toronto Raptors (2° en el Este con récord 58-24).

'The greek freak' y una temporada de ensueño

Con solo 24 años, el griego de 2.11 m. comandó a sus Milwaukee Bucks a quedar primeros en la Conferencia Este y líderes absolutos de la NBA, lo que les asegura la ventaja de localía en todas las series en caso se extienda a un séptimo partido.

Con un roster joven, enérgico y muy atlético, los dirigidos por Mike Budenholzer alcanzaron las 60 victorias y se perfilan como los máximos candidatos a llegar a la final de la NBA.

'The claw' buscará una nueva sonrisa

Kawhi Leonard, caracterizado por sus pocas sonrisas, buscará la felicidad en la postemporada con sus Toronto Raptors. Los dirigidos por Nick Nurse quedaron segundos y deberán enfrentar a unos peleones Magic. No obstante, las esperanzas recaen en el ex San Antonio y en las piezas que han conseguido engranar.

Danny Green, Jeremy Lin, Serge Ibaka y el mejorado Pascal Siakam hicieron olvidar la partida de Demar DeRozan y esperan dar el golpe tras haber sido eliminados por los Cavaliers de LeBron James en las pasadas tres postemporadas.

La incógnita: Philadelphia 76ers

Con una derrota más que la temporada pasada, los rejuvenecidos 76ers encaran estos playoffs como los 'outsiders' capaces de arrebatarle el cetro a los dos primeros del Este.

Con buena química dentro del campo de juego y jugadores decisivos como Jimmy Butler, Tobias Harris y JJ Redick rodeando a las estrellas Joel Embiid y Ben Simmons, los dirigidos por Brett Brown pueden dejar el rótulo de 'buen equipo' para ser un 'equipo de postemporada'.

Decepción: Boston Celtics

Tras la dolorosa derrota en las pasadas finales de la Conferencia Este frente a los Cavaliers de LeBron James, los Celtics fueron los principales candidatos para hacerle sombra a los Warriors en la NBA.

Con un Gordon Hayward recuperado y un coro joven bastante experto, con jugadores de la talla de Jayson Tatum o Jaylen Browm, se esperaba que comanden la Conferencia Este de costa a costa.

No obstante, Kyrie Irving no fue el lider que todos esperaban y la presión terminó por consumirlo. Con un récord de 49-33, quedaron en el cuarto lugar y se enfrascarán en la serie más pareja frente a los Pacers.

Conferencia Oeste

Los Golden State Warriors buscarán acceder a su quinta final consecutiva de la NBA. Los dirigidos por Steve Kerr sumaron a Demarcus Cousins, un pivot estelar, para conformar un big 5. No obstante, los Rockets y los renovados Nuggets están listos para dar batalla.

¿Se mantiene la química en los Warriors?

Los venerados Warriors son el objetivo de toda la NBA. Los dirigidos por Steve Kerr dominaron el Oeste con 57 victorias. Sin embargo, frente a los principales candidatos han perdidos varios juegos: 3 de 4 frente a Rockets, 2 de 4 frente a Portland. Asimismo, tuvieron problemas de vestuario entre Durant y Green.

De todos modos, se espera que puedan mostrar su mejor versión en la postemporada, de la mano de un equilibrado Stephen Curry y un coro anotador importante con Klay Thompson, Kevin Durant, Demarcus Cousins y Draymond Green.

James Harden y unos Rockets listos para el reto

Pese a quedar cuartos con récord 53-29, los Rockets han demostrado madurez y entereza en los partidos clave. Con James Harden en nivel MVP y actores de reparto como Chris Paul, Erick Gordon o Austin Rivers, los comandados por Mike D’Antoni prometen cobrarse la revancha de la temporada pasada frente a los Warriors.

Incógnita: ¿Nuggets listos para el desafío?

Los dirigidos por Michael Malone sorprendieron a toda la NBA quedando segundos con récord 54-28. Nikola Jokic se convirtió en garantía de éxito en los momentos cruciales y con una defensa muy áspera, Denver sueñan con la gloria. No obstante, su poca tradición en los máximos escenarios de la NBA podría ser un factor que termine siendo determinante.

Decepción: Utah Jazz

Tras una gran temporada como rookie, Donovan Mitchell se presentó en la temporada 18-19 como una de las estrellas de la liga. Sin embargo, sus Jazz no se mostraron como la tercera voz reinante en el Oeste y cayeron frente a los candidatos de la conferencia: 0-4 frente a OKC, 1-3 vs. Warriors y 2-2 vs. Rockets. En primera ronda enfrentarán al ‘barbas’ con altas probabilidades de fracaso.