La NBA vivió días muy tensos desde el pasado miércoles: los Milwaukee Bucks boicotearon los PlayOffs a modo de protesta social y desde entonces hubo negociaciones para que la temporada no se suspenda. Los jugadores y entrenadores demandan más acciones de los gobernadores para luchar contra el racismo, específicamente por lo sucedido con Jacob Blake. Ante ello, liga y empleados llegaron a acuerdos para que la postemporada se retome el sábado.

Boicot histórico en la NBA en protesta por el caso de Jacob Blake

“Estamos cansados de los asesinatos y de la injusticia”, dijo George Hill, armador de Milwaukee Bucks. El equipo de Giannis Antetokounmpo lanzó un mensaje masivo al mundo con un gesto histórico: no se presentaron al quinto juego de la serie de primera ronda de los PlayOffs de la NBA que se debía disputar el último miércoles. Sin atisbos y todos juntos, el equipo que dirige técnicamente Mike Budenholzer marcó un hito en una liga que cuida demasiado las formas de sus mensajes sociales.

Tras ello, el efecto dominó derivó en la suspensión de los encuentros del miércoles, jueves y viernes. Ello acarreó reuniones entre jugadores, jugadores con entrenadores, junta de gobernadores y una última entre todos juntos.

Los involucrados demandan más acciones de las autoridades, ya que a su juicio los mensajes y activismo en redes sociales no es suficiente. Es por ello que han determinado que todos los estadios de la NBA serán centros de votación, así como crearán un fondo para proteger a las personas de raza negra en Estados Unidos. Por último, mandarán mensajes vía spots publicitarios en los partidos de la NBA.

Esto ha hecho que puedan pactar el reinicio de la NBA para el sábado. Si bien aun se desconoce el calendario, todo haría indicar que se correría el calendario; es decir, que el sábado se jueguen los partidos del miércoles: Bucks vs. Magic, OKC vs. Rockets y Lakers vs. Blazers.

Joint NBA and NBPA statement: pic.twitter.com/EFp6fG9oZs — NBA (@NBA) August 28, 2020

