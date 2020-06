El pasado 11 de marzo, la NBA suspendió su temporada regular debido al primer positivo por coronavirus. Se trataba del francés Rudy Gobert, quien días antes había bromado sobre la enfermedad en una conferencia de prensa. Tres meses después, el jugador de los Utah Jazz afirmó que no se encuentra totalmente recuperado.

Gobert, en una entrevista con L’Equipe, afirmó que tiene problemas con los sentidos en el cuerpo: “El sabor regresó, pero el olfato todavía no está al 100%. Puedo oler, pero no percibo los olores desde lejos. Hablé con especialistas, quienes me dijeron que podría tomar hasta un año”.

El francés de 28 años fue el primer infectado por coronavirus en la NBA. Ese miércoles 11 de marzo,Gobert arribó cn la delegación de Jazz al estadio de OKC con los síntomas presentes. Los médicos evitaron que el pivot francés juegue el partido y contagie a más jugadores o público presente.

Como se recuerda, Gobert bromeó en una conferencia de prensa previo a dar positivo por coronavirus. El europeo tocó los micros y estornudó a propósito ante la prensa.

Rudy Gobert es el primer caso confirmado de coronavirus

Un día después del anuncio de Gobert, se conoció que su compañero Donovan Mitchell también dio positivo. Tras ello y con el correr del tiempo, otros jugadores de la NBA han dado positivo; sin embargo, la liga se reanudará el 20 de julio, desde Orlando, Florida.

Rudy Gobert lamentó no haber tomado en serio al coronavirus

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Lampard, compara el talento de Pulisic con Sterling y Salah