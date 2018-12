Lakers vs. Spurs: jugarán esta noche (8:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía NBA TV de DirecTV) en el AT&T Center de San Antonio, por la NBA.

Lakers vs. Spurs será transmitido en Latinoamérica por la señal de NBA TV, para los suscriptores de DirecTV. En Estados Unidos por FOX Sports Southwest, Spectrum SportsNet, TSN, 710 AM ESPN / 1330 AM ESPN. En España por Movistar Deportes.

Gran partido nos trae esta jornada de la NBA, ya que estos equipos se enfrentaron el miércoles en casa de los Lakers, el Staples Center, de Los Ángeles. Esta será la revancha.

Lakers vs. Spurs EN VIVO ONLINE: horarios en el mundo

19:30 horas en México

20:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:30 horas Venezuela, Bolivia

22:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

23:30 horas de Brasil

02:30 horas del sábado en España, Italia, Francia, Alemania

04:30 horas del sábado en Catar y Arabia Saudita

09:30 horas del sábado en China

10:30 horas del sábado en Japón y Corea del Sur.

En ese encuentro, LeBron James anotó 42 puntos, 20 en un último cuarto en el que estuvo imparable, en la victoria por 121-113 de Los Angeles Lakers frente a los San Antonio Spurs, la cuarta seguida para la franquicia californiana.



Los angelinos se quitaron así el mal sabor de boca de haber perdido los dos encuentros anteriores ante los tejanos (142-143, en la prórroga, y 110-106).

Los Lakers marchan terceros en la División Pacífico, mientras que Los Spurs de San Antonio, son últimos en la División Suroeste.