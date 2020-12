Stephen Curry no solo es uno de los jugadores mejor pagados de la NBA, sino también es uno de los mejores en cuanto a habilidad. El estadounidense lo demuestra en cada partido de Golden State Warriors y, como para que quede claro, lo corroboró con una exhibición de triples, cuyo video se popularizó en YouTube.

El basquetbolista de 32 años se lució en entrenamiento de su equipo y alcanzó convertir 105 canastas en 313 segundos. La hazaña quedó registrada y fue destacada por la cuenta de Twitter de Golden State Warriors. “Más de cinco minutos sin ninguna falla. Stephen Curry”, fue el texto acompañó el clip.

Como se aprecia a través de las imágenes, que también circulan en YouTube, Stephen Curry hizo cada ejecución, con mucha naturalidad y dejó en evidencia su gran técnica. Emocionado por sus jugadas, el deportista celebró lo hecho como si se tratara de puntos en algún partido oficial.

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

“No tengo ninguna duda de que lo hizo. No necesito ver un video para ver cómo entraron, nada de eso. Como siempre he dicho, obviamente el mejor tirador que creo que jamás haya jugado en este juego. Por muy bueno que sea, no puedo sentarme aquí y actuar como, ‘Oh, estoy sorprendido’. No es realmente sorprendente para mí”, confesó Draymond Green, compañero de Curry.

Tras dos derrotas seguidas manos de Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets, Golden State Warriors, de Stephen Curry y compañía, se verá las caras este domingo con Chicago Bulls, en busca de reencontrarse con el triunfo en la NBA.

