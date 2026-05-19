Victor Wembanyama volvió a demostrar por qué es una de las mayores estrellas de la NBA. El francés firmó una actuación histórica en el Juego 1 de las finales de la Conferencia Oeste y lideró la victoria de los San Antonio Spurs por 138-133 sobre el Oklahoma City Thunder tras dos tiempos suplementarios.

El pívot terminó la noche con 41 puntos y 24 rebotes, números que lo colocaron inmediatamente en los libros de historia de la liga. Además, apareció en los momentos decisivos del partido con dos clavadas espectaculares en el último minuto del segundo tiempo extra.

La NBA destacó que Wembanyama se convirtió en apenas el segundo jugador en lograr más de 40 puntos y 20 rebotes en su debut en unas finales de conferencia. El único que lo había conseguido antes era el legendario Wilt Chamberlain, una comparación que refleja la magnitud de la actuación del francés.

Pobres los que se perdieron este partidazo inolvidable 😅 pic.twitter.com/sIdJC0UIp2 — NBA Latam (@NBALatam) May 19, 2026

Además, el joven de 22 años igualó otro récord importante dentro de la franquicia texana. Según publicó la propia NBA en redes sociales, Wembanyama se unió a David Robinson como los únicos jugadores en la historia de los Spurs en registrar más de 40 puntos y 20 rebotes en un partido de playoffs.

El triunfo también tuvo como protagonista a Dylan Harper, quien aportó 24 puntos y estableció un récord de franquicia en postemporada con siete robos. Con este resultado, San Antonio le arrebató la ventaja de localía al Thunder y confirmó que llega encendido a una serie que promete emociones hasta el final.

SOBRE EL AUTOR