Por Redacción EC

El freestyle peruano tendrá un nuevo encuentro con sus seguidores. Nekroos, actual campeón de Red Bull Batalla, llegará este miércoles 7 de octubre a Falabella Plaza San Miguel para ofrecer una experiencia especial junto a su público, que combinará un Meet & Greet con un show artístico en vivo.

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