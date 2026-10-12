El freestyle peruano tendrá un nuevo encuentro con sus seguidores. Nekroos, actual campeón de Red Bull Batalla, llegará este miércoles 7 de octubre a Falabella Plaza San Miguel para ofrecer una experiencia especial junto a su público, que combinará un Meet & Greet con un show artístico en vivo.

La actividad se realizará desde las 5:00 p. m. y será de ingreso libre, con un aforo máximo de 80 personas. El acceso será por el ingreso de tienda de Falabella, ubicado en el segundo piso de Plaza San Miguel.

Durante el encuentro, los asistentes podrán compartir con Nekroos, tomarse fotografías y participar de una experiencia cercana con uno de los principales representantes del freestyle peruano. La jornada culminará con un show en vivo en el que el artista llevará al público la energía, técnica y capacidad de improvisación que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

Nekroos llega a esta presentación como actual campeón de Red Bull Batalla, uno de los principales escenarios internacionales de freestyle. Su trayectoria incluye títulos nacionales e internacionales y una amplia experiencia en competencias y escenarios de la escena urbana.

La actividad se realiza gracias a ECKO Unltd. y es producida por Astrofacto Music, agencia dedicada a la producción de eventos, representación de artistas y desarrollo de proyectos vinculados a la música y la cultura urbana.

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