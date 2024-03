“Todo quedó listo para hacer una declaración este viernes 15 de marzo”, dice Renzo Méndez, el Nene, en su cuenta de Facebook. Desde Alemania, donde hoy está, hasta aquí se escuchan sus latidos:

-¡VOY A HACER CAMPEÓN MUNDIAL!

Junto a su coach Martin Futty, comandante de las fuerzas especiales alemanas y ahora head coach de KampfGeist Wadern -explica- “ha hecho un trabajo final excelente”. Este viernes 15, Renzo ‘Nene’ Méndez pelea este viernes por el título mundial peso gallo de la promotora Cage Fight Series, en Austria. Sobre su preparación, su rol de padre primerizo y lo que anhela conseguir en el deporte, donde los golpes son de verdad. De eso habla en esta entrevista.

-¿Cómo te preparas para tu pelea de este 15 de marzo ante Pavan Sahota por el título mundial en Austria?

Siempre me he preparado muy duro con cada compromiso que he tenido, hago de mis entrenamientos un campo de concentración y me llevo hasta el límite para que mis resultados hablen por si solos. El rival es campeón de Inglaterra con mucha trayectoria mundial, sin embargo, jamás a peleado con un peleador como yo, alguien que no da pasos para atrás y nunca se rinde.

-Uno pelea siempre para ganar, pero disputar un título, le da otro condimento a la pelea...

Creo que es y será el sueño de cualquier peleador que apunte lejos, ser campeón mundial, el camino a sido largo, sin embargo aún no acabó y creo que empieza uno nuevo, uno más grande y largo...pero no importa lo que siga estaré preparado para eso. Me siento honrado de representar a mi país, he trabajado duro para que los represente con mucho nivel.

-Con tu experiencia en la MMA, ¿sientes que has alcanzado tu máximo nivel?

No, es más creo que recién estoy empezando a crecer como peleador en todo aspecto.

-¿Qué otras peleas tienes este año?

Ahora mi preparación está al cien por ciento basada en esta pelea tan importante, lo que venga después aún no lo se, sin embargo siempre tendré buena cara para recibir nuevos retos.

-¿Cómo fue tu infancia?

Dura, pero el drama no funciona en la vida, las personas respetan a los trabajadores, hacedores, personas que no se quedan en el pasado y comienzan construir su futuro día a día, yo decidí ser esa persona y no enfocarme en el pasado, pero eso no cambia que sé de dónde vengo y me enfoco más en dónde quiero estar.

-¿Cómo llega el MMA A tu vida?

He trabajado en muchas cosas para poder sustentarme y no desistir de lo mis metas, sin embargo es muy duro. Pero gracias a Dios que puso en mi camino a una persona, al Dr. Francis Allison (Actual alcalde del distrito de Magdalena del Mar) Nos conocemos hace muchos años y él ha creído en mi desde el día en qué lo conoci, nunca me a dejado que desista de mis sueños y siempre a sostenido con un poco de su esfuerzo los viajes que necesitaba para irme a entrenar a otros países, o también viajes para poder irme a pelear a otro país, como lo está haciendo hoy en día. Ahora actualmente trabajo con él en la municipalidad de Magdalena en el área de Deportes. Gracias a él puedo decir que él Nene Méndez sigue existiendo, por qué sin un apoyo o respaldo a los peleadores se nos hace más difícil.

-¿Qué anhelas conseguir en este deporte?

Anhelo siempre ser recordado, tener peleas épicas y que mi nombre siempre pase por generaciones. Claro también pelear en unas ligas que me remuneren mucho dinero y volverme millonario u darle la calidad de vida, el cambio de vida que merece mi familia, mi esposa y mi hijo, pero sé que el trabajo dará frutos, paso a paso. de una u otra forma esto lo hacemos por qué amamos nuestra carrera y que el mundo entero sepa que en el Perú existe una raza guerra.

-Hace poco fuiste padre, ¿cómo ha cambiado tu vida?

Sí, se ha convertido en mi todo, desde que nació todo lo que hago es para él y por él. Le traeré el título mundial a mi hijo.