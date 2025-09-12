Netflix EN VIVO: transmite EN EXCLUSIVA la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, este sábado 13 de septiembre 2025. ¿Cómo ver Netflix EN VIVO? Netflix adquirió la transmisión Exclusiva de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y lo transmitirá en todo el mundo sin costo adicional. Es decir, solo debes de tener tu cuenta activa y sintonizar a las 9 de la noche el streaming. Si no tienes una cuenta en Netflix, puedes crearla y escoger un plan mensual para poder ver diferentes contenidos, incluida la pelea de Canelo Álvarez.